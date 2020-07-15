Якщо Зеленський капітулює, буде мир, але Україна стане краєм, – Гай

Президент України Володимир Зеленський може досягти миру на Донбасі шляхом капітуляції перед Росією, але "це вже буде не Україна".

Таку думку в бліц-інтерв'ю на телеканалі Obozrevatel TV висловив ветеран АТО Мирослав Гай. "Якщо Зеленський капітулює перед Росією, здасть Україну, піде на примхи Кремля, відмовиться від НАТО, ЄС і повернеться до нової союзної держави – буде мир. Просто це вже буде не Україна, а якась Українська область, край або щось таке", – підкреслив він.

Гай заявив, що є тільки два шляхи досягнення миру – перемога чи поразка.

За його оцінками, Україна має шанс "дотиснути" Росію і змусити її вивести свої війська з української території шляхом залучення міжнародних партнерів. Гай додав, що нестабільна ситуація всередині РФ також сприяє успіху цієї боротьби.

"Ціни на нафту падають, тиск на Росію триває, ситуація там дуже нестабільна – подивіться на протести в Хабаровську, рейтинг Путіна шалено падає. Санкції грають роль. Вода камінь точить", – заявив Гай.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Мирославом Гаєм читайте на OBOZREVATEL у четвер, 16 липня.

Як писав OBOZREVATEL, російський опозиційний політик Ілля Пономарьов заявив, що перешкодою для закінчення війни на Донбасі є певні сили в Росії і в Україні, для яких "війна є сенсом і джерелом існування".