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Якщо Путін помре: Цимбалюк дав прогноз для України

1.9тЧитати матеріал російською

Надія на те, що всі проблеми України вирішаться після смерті президента Росії Володимира Путіна, є спрощенням ситуації.

Адже насправді все залежить не від нього, а від мільйонів росіян, які підтримують всі його дії. Про це в інтерв'ю каналу Sobinews заявив український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Путін

Володимир Путін

"Мені здається, це спрощення ситуації — зводити конфлікт до біологічного циклу однієї конкретної людини. Справа тут не в Путіні. Тут все набагато запущеніше. Ця політика підтримується громадянами Росії. І якщо колись станеться зміна влади в Кремлі, розраховувати на те, що прийде якийсь добрий, порядний російський президент, який змінить російську зовнішню політику, мені здається, це недалекоглядно", — сказав він.

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Журналіст додав, що українцям потрібно виходити з того, що вони завжди будуть жити поруч з країною, яка буде продовжувати погрожувати їм ракетами, міркувати про братерство і думати, як швидше звільнити Україну від українців заради величі держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Цимбалюк вважає, що Україна має тільки два шляхи повернення тимчасово окупованих Криму і частини Донбасу — продовження бойових дій або очікування розпаду Росії, який, втім, може ніколи не відбутися.

Раніше журналіст говорив, що найближчим часом Україні не варто чекати розвалу Росії. Однак їй є сенс активно змінюватися і ставати сильнішою самій, щоб протистояти агресору.

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Особи
Роман ЦимбалюкВолодимир Путін
Місце
Україна
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Junio Van
Junio Van
Ухоплан корки мочит, для рагулей ))
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1
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Если с Путиным что то случится, следующий президент России так поставит хохлов раком, что они всем свинарником будут молиться на возвращение "сытых и радостных" 14-19 годов
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Галес Александр
Галес Александр
Журналист до л боеб, смешной..
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