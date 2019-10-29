"Якщо почнеться війна!" Окупанти влаштували цинічну перевірку для дітей у Криму

Окупанти в Євпаторії (анексований Крим) влаштували цинічне опитування для дітей. Так, школярів запитують, чи готові вони "захищати Росію зі зброєю у руках, якщо почнеться війна".

Опитування проводить Міноборони РФ, пише на своїй сторінці в Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). За його словами, при цьому таким способом виявляють "неблагонадійних".

"Військово-патріотичний клуб "Патріот" (Євпаторія). У тексті анкети є питання про те, чи збираються вихованці клубу надалі служити у російській армії, пов'язувати свою професію з військовою службою, а також чи готові учасники опитування захищати РФ зі зброєю у руках, якщо почнеться війна", – зазначив він.

Окупанти в Криму готують дітей до війни Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)

Автори анкети також збирають інформацію про склад сім'ї, вік і райони проживання дітей. Крім того, в них є питання про те, в яких вчинках і діях проявляється патріотизм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, діти в анексованому Росією Криму записали народну пісню кримських татар Güzel Qırım українською мовою.

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