Головна Новини
29 жовтня • оновлено в 09:35
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Якщо почнеться війна!" Окупанти влаштували цинічну перевірку для дітей у Криму

1.4т Читати матеріал російською

Окупанти в Євпаторії (анексований Крим) влаштували цинічне опитування для дітей. Так, школярів запитують, чи готові вони "захищати Росію зі зброєю у руках, якщо почнеться війна".

Опитування проводить Міноборони РФ, пише на своїй сторінці в Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). За його словами, при цьому таким способом виявляють "неблагонадійних".

"Військово-патріотичний клуб "Патріот" (Євпаторія). У тексті анкети є питання про те, чи збираються вихованці клубу надалі служити у російській армії, пов'язувати свою професію з військовою службою, а також чи готові учасники опитування захищати РФ зі зброєю у руках, якщо почнеться війна",зазначив він.

Новини
Течуть фіолетові річки: у Криму трапилася надзвичайна подія з Чорним морем. Фото і відео

Окупанти в Криму готують дітей до війни

Окупанти в Криму готують дітей до війни

Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)

Автори анкети також збирають інформацію про склад сім'ї, вік і райони проживання дітей. Крім того, в них є питання про те, в яких вчинках і діях проявляється патріотизм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, діти в анексованому Росією Криму записали народну пісню кримських татар Güzel Qırım українською мовою.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
10
4
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
как бы военно-патриотический клуб... вкуриваете, нет?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
И что здесь такого?? Конечно каждый россиянин готов защищать свою родину, покуда рядом есть такой упоротые сосед, который постоянно высказывает планы по захвату России
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / думки

ads pixel