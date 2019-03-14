''Якщо не провчити, будуть знущатися'': у Тернополі 88-річний ветеран покарав нахабного маршрутника

Хамство українських водіїв маршруток щодо пенсіонерів – часте явище. Однак випадок, що стався нещодавно в Тернополі, показав, що і люди похилого віку можуть дати гідну відповідь.

88-річний ветеран, інвалід другої групи Іван Денисенко подав до суду на перевізника за те, що маршрутник закрив перед ним двері і висадив лише на наступній зупинці. Пенсіонер звернувся до суду і той зобов'язав перевізника виплатити 15 000 грн моральної компенсації. Детальніше – в публікації OBOZREVATEL.

"Водій лише сміявся"

Іван Денисенко – доцент і кандидат технічних наук. Він все життя пропрацював викладачем, займався науковою діяльністю в аграрній сфері. Останнє його місце роботи – Подільський державний аграрно-технічний університет.

88-річний Іван Денисенко Скріншот Т1

У той пам'ятний для себе день чоловік повертався з ринку додому. Пред'явивши посвідчення водію маршрутки №3 ТОВ "Менс-Авто" (за кермом був молодий чоловік), Іван Іванович присів на заднє сидіння, так як передні були зайняті.

На зупинці "вул. Чалдаєва" водій зупинив маршрутку і випустив жінку. Денисенко ж через хворі ноги не встиг вийти і попросив водія трохи почекати, але той закрив двері і рушив з місця, при тому, що пенсіонер був вже біля виходу.

"Я просив водія зупинитися, кажу: у мене хворе серце і ноги, до того ж в руках дві важкі сумки, а йти далеко. Але водій лише сміявся і відповідав, що випустить мене на наступній зупинці", – розповів OBOZREVATEL пенсіонер.

Зупинка, на якій повинен був вийти пенсіонер Google. Maps

Йшли на хитрощі

Чоловік вирішив так просто цей випадок не залишати.

"Я написав заяву на ім'я начальника Управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міськради. Через три дні той скликав усіх 10 директорів компаній-перевізників Тернополя на нараду з мого питання. Запросили і мене, де я розповів, як все сталося. В результаті водієві маршрутки було винесено догану, з якою той погодився", – розповів Іван Денисенко.

Він також додав, що на сьогоднішній день чоловік не працює ні в одного з міських перевізників.

Більш того, щоб отримати з перевізника моральну компенсацію, пенсіонер звернувся до суду. На засіданнях інтереси ветерана представляв адвокат Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області. Це державна організація, що захищає в судах права пільгової категорії громадян.

За словами Івана Денисенка, представники перевізника йшли на хитрощі, аж до підробки документів. Так, представник відповідача надав суду наказ про скасування догани водієві. Втім, як випливає з відкритих даних Реєстру судових рішень, на момент адвокатського запиту, ніякої інформації про скасування наказу не було, що свідчить "про недобросовісність з боку відповідача, або складання відповідного наказу" заднім "числом".

В результаті суд встав на бік пенсіонера, визначивши, що водій "фактично познущався над людиною похилого віку".

Рішення суду Реєстр судових рішень

Якщо не провчити, будуть знущатися далі

Чому Денисенко вирішив витратити час і сили на суди з перевізником? Як розповів OBOZREVATEL адвокат Ігор Юзьвак, який представляв інтереси пенсіонера, чоловік не вперше відстоює свою правоту в суді. Раніше він домагався належних йому виплат за наукову діяльність.

"У багатьох в такому віці опустяться руки, але Іван Іванович – бойова людина. До того ж випадків неповаги до людей похилого віку в громадському транспорті дуже багато, і частіше вони сходять з рук водіям і перевізникам. Він з цим миритися не став", – розповів адвокат.

Сам Іван Денисенко вважає, що якщо таких водіїв не провчити, вони і далі будуть знущатися над пасажирами похилого віку.

P.S.: Перевізник подав апеляцію, а значить історія з "бойовим пенсіонером" ще не закінчена.

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