"Якщо движуха – на раз": письменник-терорист Прилєпін пригрозив поверненням у "ДНР"

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював у лавах "ДНР", але потім втік з Донбасу, заявив, що може повернутися на фронт будь-якої миті.

Для цього нібито потрібен лише один дзвінок від інших окупантів. Пафосними погрозами Прилєпін вибухнув у інтерв'ю пропагандистському каналу WarGonzo (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"На раз (можу повернутися. — Ред.). Подзвонили і сказали: "Захаре, завтра у нас там движуха". Хлопці з фронту, може зателефонувати мій побратим, комбат "Фоміч", сказати: "У нас все нормально, приїзди", — сказав він, намагаючись грати роль "героя ополченців".

Захар Прилєпін Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Прилєпін заявляв, що назавжди вийшов з лав окупантів Донбасу. За його словами, це сталося через те, що захоплена територія перетворилася на подобу чергового регіону Росії, де просто почався розподіл бізнесу. Крім того, він заявив, що Донбас перестав його надихати, а тому він не має наміру там воювати.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!