Просили пароль: журналіст "1+1" розповів, як його обшукувала СБУ

Журналіст телеканалу "1+1" Євген Куксін заявив, що не має наміру співпрацювати зі Службою безпеки України, співробітники якої здійснили обшук на його робочому місці в рамках справи про прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

"Вони шукали "щось, чим я міг записати розмову Гончарука". Ви розумієте весь маразм цієї ситуації? Але вони на повному серйозі так і говорили. Притому, що ніяких звинувачень мені не висунуто", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

Як пояснив журналіст, представники СБУ показали йому ухвалу суду, що давала право на обстеження його особистих речей. У нього попросили надати прилад, за допомогою якого той нібито записував розмову прем'єр-міністра, а також пароль від робочого комп'ютера.

Євген Куксін Facebook Евгений Куксин

"Вони попросили у мене пристрій, яким записувався Гончарук. Нерозумно звучить. Спершу дайте відповідь на питання, як я потрапив на ту нараду 16 грудня", – запитав Куксін. І додав: "Якого х*ра я повинен повідомляти пароль від комп'ютера, на якому я працюю над своїми матеріалами?"

На думку Євгена, СБУвці, по-перше, забули про принцип презумпції невинуватості, який діє в будь-якій правовій державі, а по-друге, поводилися не надто коректно щодо журналістів. "Якщо до вас приходять борзі дядьки й вимагають дати їм пристрій, яким щось записувалося, ви будете з ними співпрацювати?" – запитав він.

Як писав OBOZREVATEL, в середу, 5 лютого, Служба безпеки України прийшла з обшуком в офіс телеканалу "1+1" за адресою Куренівська, 18, в Києві в рамках розслідування прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Силовики надали ухвалу суду про проведення слідчих дій. Журналісту Євгену Куксіну запропонували добровільно видати пристрої для прослуховування та монтажу. Співробітники СБУ почали вилучати техніку в офісі: в протокол внесли системний блок комп'ютера Куксіна, а також комп'ютери інших співробітників, на яких він міг працювати.

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