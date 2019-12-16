"Які ж вони мерзенні..." Адвокат підозрюваної у вбивстві Шеремета показав листування з її телефона

Телефон волонтерки і завідувачки відділенням рентгенографії в центрі дитячої кардіології та кардіохірургії Юлії Кузьменко, котру підозрюють у мінуванні автомобілем, в якому загинув журналіст Павло Шеремет, не був на той момент неактивним, як переконують правоохоронці.

Про це заявив її адвокат Владислав Добош. Він оприлюднив скріншоти листування своєї підзахисної у месенджері Facebook, зроблені напередодні вбивства – ввечері 19 липня 2016 року, повідомляє "Українська правда".

"Пам'ятаєте, як на пресконференції якийсь генерал з кам'яним обличчям віщав про те, що телефон Юлі 19.07.2016 року з 19-ї був неактивним, що для неї не характерно. Додаю скріни, де вона спілкується зі своєю подругою із 20:37 до 20:50 19.07.2016 року", – зауважив правозахисник, підкресливши, що в цьому месенджері неможливо змінити дату та час.

Юлію Кузьменко підозрюють у вбивстві Шеремета Еспресо

За словами адвоката, з трьома іншими підозрюваними у справі – Грищенками та Дугарь – його підзахисна познайомилася уже після вбивства Шеремета.

"ну Дугарь вона вперше побачила під час обшуку в Ірини Грищенко (Пуми) десь півтора-два місяці тому... До речі, з сім'єю Грищенків (Пумою та Бучею) Юля познайомилася лише рік тому, на скільки пам'ятає – влітку 2018 року. Андрій Антоненко (Riffmaster) взагалі незнайомий з Дугарь Яною", – додав він.

Скриншот листування Юлії Кузьменко Facebook/Владислав Добош

Що ж до атовця, як зізналася сама Кузьменко, з ним вона познайомилася у 2016-му. Мовляв, жінка стала свідком ДТП, у якій таксист збив дружину та дитину, як з’ясувалося згодом, Riffmaster. Про це вона написала у соцмережі.

Скриншот листування Юлії Кузьменко Facebook/Владислав Добош

"Через деякий час у месенджері їй написав якийсь Антоненко, сказав, що то була його дружина та дитина і запитав, чи зможе вона виступити свідком. І побачила його вперше в поліції, куди її запросив, до речі, Герман Приступа по телефону. Після того довго Юля не бачила Riffmaster, і ще декілька разів зустрілися щодо волонтерської роботи. І все!" – наголосив Добош.

Адвокат зауважив, що ці свідчення будуть викладені в протоколі допиту як його підзахисної, так і свідків.

Скриншот листування Юлії Кузьменко Facebook/Владислав Добош

Водночас зазначається, що на Facebook-сторінці Кузьменко зберігся пост від 21 липня 2016 року з концерту Антоненка, де на одному з фото він стоїть із її сином. А у квітні 2016-го атовець коментував фотографії Кузьменко у Facebook.

Скриншот листування Юлії Кузьменко Facebook/Владислав Добош

Окрім цього, правозахисник заявив, що у гардеробі Кузьменко немає шортів, і вона їх не вдягала останні 15 років.

"Це "неувязочка", – сказав він, згадуючи фото дівчини в шортах, яке показував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми "Свобода слова", коли говорив про невстановлену особу, яка натискала на кнопку пульта дистанційного керування, що привела в дію вибуховий пристрій. На думку Добоша, в цей момент Аваков натякав саме на Кузьменко.

Скриншот з Facebook-сторінки Юлії Кузьменко Українська правда

Скриншот з Facebook-сторінки Юлії Кузьменко Українська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Поліція назвала підозрюваних в організації вбивства. Виходить ціла організована група: Андрій Антоненко, вокаліст музичного гурту військово-патріотичного спрямування; Юлія Кузьменко, волонтерка, завідувачка відділенням рентгенографії; працює в центрі дитячої кардіології та кардіохірургії; волонтерка Яна Дугарь.

Їм висунуте звинувачення за ст. 115 (Умисне вбивство).

Українські правоохоронці опублікували записи телефонних розмов фігурантів справи. Вони нібито обговорювали можливість крадіжки дітей скандальної волонтерки Марусі Звіробій. Вони хотіли вдатися до цього для дестабілізації ситуації та відволікання уваги від розслідування, а також створення сакральної жертви.

Також слідство зазначає, що група хотіла вчинити теракти у Києві. Медикиня Юлія Кузьменко пропонувала із залученням військових обстріляти столицю з артилерії.

Хто замовник всього цього – поки невідомо. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців довести справу до кінця.

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