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"Яка шаурма — такі й гроші": в Миколаєві продавчиня побила покупця за фальшивки

12.2т Читати матеріал російською

У Миколаєві продавчиня одного з магазинів повалила на землю покупця, який розплатився за шаурму фальшивими грошима.

Про це повідомляє місцеве видання "Новости N". Відео конфлікту зняли на камеру очевидці інциденту.

Відповідно до опису ролика в мережі, хлопець заплатив за шаурму фальшивою купюрою. Продавчиня, помітивши це, вискочила з-за прилавка і просто в магазині почала бити покупця, вимагаючи повернути їй гроші.

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"Яка шаурма — такі й гроші": в Миколаєві продавчиня побила покупця за фальшивки

Скрін відео

Чим закінчився конфлікт, не повідомляється. "Яка шаурма – такі й гроші! Все правильно", "Так буває, коли хати не горять і коні закінчуються", "А мужики стояли тихенько в стороні й спостерігали, як жінка бореться", – пишуть користувачі мережі у коментарях до новини.

"Яка шаурма — такі й гроші": в Миколаєві продавчиня побила покупця за фальшивки

Скріншот коментарів

"Яка шаурма — такі й гроші": в Миколаєві продавчиня побила покупця за фальшивки

Скріншот коментарів

"Яка шаурма — такі й гроші": в Миколаєві продавчиня побила покупця за фальшивки

Скріншот коментарів

"Яка шаурма — такі й гроші": в Миколаєві продавчиня побила покупця за фальшивки

Скріншот коментарів

"Яка шаурма — такі й гроші": в Миколаєві продавчиня побила покупця за фальшивки

Скріншот коментарів

"Яка шаурма — такі й гроші": в Миколаєві продавчиня побила покупця за фальшивки

Скріншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Миколаєві поліція затримала військовослужбовця, який регулярно здійснював розбійні напади на жінок.

Зловмисник ховав обличчя під балаклавою і грабував постраждалих на ходу – перебуваючи за кермом мопеда.

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Місце
Україна Миколаїв
Теги
бійка фальшиві гроші видео
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Как юрист советую ему накатать на нее заяву)))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Это чистейшее хулиганство как минимум со стороны продавца она не имеет права даже если ей дают фальшивку трогать кого либо руками,если мужик не лох он спокойно может подать на нее в суд и служить кучу денег тем более есть даже видео нападения на обычного прохожего ненормальной бабой возможно наркоманкой)))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну а с чего это ей помогать?что бы потом этот перец заяву накатал за гопстоп???я бы на месте этого неудачника сразу бы написал заяву мол рассчитался как положено а она напала и все ей суд,как она докажет что именно он дал ей фальшивку????
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