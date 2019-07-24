"Яка шаурма — такі й гроші": в Миколаєві продавчиня побила покупця за фальшивки

У Миколаєві продавчиня одного з магазинів повалила на землю покупця, який розплатився за шаурму фальшивими грошима.

Про це повідомляє місцеве видання "Новости N". Відео конфлікту зняли на камеру очевидці інциденту.

Відповідно до опису ролика в мережі, хлопець заплатив за шаурму фальшивою купюрою. Продавчиня, помітивши це, вискочила з-за прилавка і просто в магазині почала бити покупця, вимагаючи повернути їй гроші.

Скрін відео

Чим закінчився конфлікт, не повідомляється. "Яка шаурма – такі й гроші! Все правильно", "Так буває, коли хати не горять і коні закінчуються", "А мужики стояли тихенько в стороні й спостерігали, як жінка бореться", – пишуть користувачі мережі у коментарях до новини.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Миколаєві поліція затримала військовослужбовця, який регулярно здійснював розбійні напади на жінок.

Зловмисник ховав обличчя під балаклавою і грабував постраждалих на ходу – перебуваючи за кермом мопеда.

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