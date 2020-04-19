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20 квітня • оновлено в 02:51
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Як знайшли останки Гітлера: історик розсекретив деталі

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Радянська військова контррозвідка Смерш в Берліні знайшла останки фюрера Третього рейху Адольфа Гітлера 5 травня 1945 року. Тоді було достовірно встановлено, що це саме тіло лідера нацистів.

На честь 77-річчя від дня створення Смерша (від "Смерть шпигунам"), старший науковий співробітник НДІ військової історії Академії Генерального штабу Збройних сил Росії, генерал-лейтенант ФСБ у відставці, доктор історичних наук Олександр Зданович розповів подробиці в інтерв'ю РІА Новини

Як вважають фахівці, Смерш – був кращою спецслужбою часів Другої світової війни. За час свого існування він забезпечив успішне проведення всіх наступальних операцій Червоної армії, перегравши німецьку розвідку і знешкоджуючи велике число німецьких агентів і диверсантів.

Адольф Гітлер

Адольф Гітлер

tsargrad.tv

Дуже велику роль Смерш зіграв в Берлінській наступальній операції навесні 1945 року. Перед військовими контррозвідниками зокрема стояло завдання щодо з'ясування долі і пошуку головних нацистських злочинців.

"Перша інформація про те, що Гітлер залишався в своєму бункері до 28 квітня, надійшла до контррозвідників в ході боїв за Рейхстаг. Другого травня радянські війська зайняли рейхсканцелярию, і в той же день ввечері співробітники Смерша виявили недалеко від бункера і поруч з ним трупи членів сім'ї рейхсміністра пропаганди Геббельса", - сказав Зданович.

А рано вранці 3 травня начальник управління Смерша 1-го Білоруського фронту Олександр Вадис доповів наркому внутрішніх справ СРСР Лаврентію Берії про результати розшуку ватажків нацистів і великих чиновників Третього рейху, зазначив експерт. Зокрема, захоплений президент Союзу німецьких моряків у Берліні Гінцман повідомив, що Гітлер і Геббельс покінчили життя самогубством і їх трупи спалені. Увечері того ж дня командувач військами 1-го Білоруського фронту маршал Георгій Жуков і член Військової ради фронту генерал-лейтенант Костянтин Телегін доповіли в Москву Верховному головнокомандувачу Йосипу Сталіну результати тих заходів військових контррозвідників, додав Зданович.

"Але лише 5 травня солдати взводу відділу Смерш 9-го стрілецького корпусу в одній з воронок від вибуху бомби у дворі рейхсканцелярії знайшли трупи Гітлера і його дружини Єви Браун", сказав Зданович. Контррозвідники цього стрілецького корпусу потім взяли під охорону ці останки, а також трупи членів сім'ї Геббельса та начальника Генерального штабу німецьких сухопутних військ Кребса".

Адольф Гітлер і Йозеф Геббельс

Адольф Гітлер і Йозеф Геббельс

За словами експерта, паралельно тривали пошуки нових свідків і документів, необхідних для впізнання та ідентифікації знайдених останків. У розпорядження контррозвідників була виділена група військових медиків, яка виконала всю необхідну роботу по ідентифікації трупа Гітлера і оформила результати відповідними актами.

Зданович спростував заяви, що періодично з'являються, про те, що Гітлеру нібито вдалося врятуватися, втікши з обложеного Берліна.

"Це повна нісенітниця. Я можу ще раз однозначно підтвердити: було точно доведено, що знайдений обгорілий труп саме Гітлера", – підкреслив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був опублікований унікальний документ часів СРСР про смерть Гітлера.

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Особа
Адольф Гітлер (Adolf Hitler)
Місце
Німеччина
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