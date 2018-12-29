Як завершити війну на Донбасі: названі важливі кроки

Україна має зміцнити міжнародну коаліцію для протистояння Росії, посилити санкції проти РФ, а також зміцнити обороноздатність, щоб завершити війну на Донбасі і прискорити досягнення миру в країні.

Таку думку висловив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко у інтерв'ю "Укрінформу". Дипломат також спростував існування нібито "втоми від України".

"Вона (коаліція на підтримку України. — Ред.) вже фактично існує, але її необхідно підтримувати і зміцнювати", — зазначив він.

"Скільки б вони не казали, що Росія, мовляв, навіть краще почувається під режимом санкцій — це свідчить лише про те, що досі не залучені всі ресурси, яких ще дуже багато. Це і відключення від системи SWIFT, і персональні точкові санкції, заморожування рахунків... Я думаю, що якби сьогодні заморозити у пари сотень людей, які входять до верхівки Росії, їхні рахунки у США та ЄС, ми почули б зовсім іншу розмову", — сказав Єльченко.

"Корреспондент"

Дипломат також закликав до жорсткіших обмежень свободи пересування росіян, щодо яких введено санкції.

"У новому пакеті американських санкцій, який зараз розглядається, йдеться, зокрема, про заборону рейсів "Аерофлоту" до США. Це вже конкретний крок. Ще можна посилити візовий режим. Бо легко сидіти в Москві і розповідати про провокації України, а на вихідні літати в Париж отоварюватися або у Лондон. Якщо не зможуть літати — залишаться Таганрог і Воронеж. Там теж є магазини. Спробують там скупитися", — пояснив Єльченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська армія взяла під жорсткий контроль ''сіру зону'' на Донбасі.