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Як завершити війну на Донбасі: названі важливі кроки

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Україна має зміцнити міжнародну коаліцію для протистояння Росії, посилити санкції проти РФ, а також зміцнити обороноздатність, щоб завершити війну на Донбасі і прискорити досягнення миру в країні.

Таку думку висловив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко у інтерв'ю "Укрінформу". Дипломат також спростував існування нібито "втоми від України".

"Вона (коаліція на підтримку України. — Ред.) вже фактично існує, але її необхідно підтримувати і зміцнювати", — зазначив він.

"Скільки б вони не казали, що Росія, мовляв, навіть краще почувається під режимом санкцій — це свідчить лише про те, що досі не залучені всі ресурси, яких ще дуже багато. Це і відключення від системи SWIFT, і персональні точкові санкції, заморожування рахунків... Я думаю, що якби сьогодні заморозити у пари сотень людей, які входять до верхівки Росії, їхні рахунки у США та ЄС, ми почули б зовсім іншу розмову", — сказав Єльченко.

Як завершити війну на Донбасі: названі важливі кроки

"Корреспондент"

Дипломат також закликав до жорсткіших обмежень свободи пересування росіян, щодо яких введено санкції.

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"У новому пакеті американських санкцій, який зараз розглядається, йдеться, зокрема, про заборону рейсів "Аерофлоту" до США. Це вже конкретний крок. Ще можна посилити візовий режим. Бо легко сидіти в Москві і розповідати про провокації України, а на вихідні літати в Париж отоварюватися або у Лондон. Якщо не зможуть літати — залишаться Таганрог і Воронеж. Там теж є магазини. Спробують там скупитися", — пояснив Єльченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська армія взяла під жорсткий контроль ''сіру зону'' на Донбасі.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
" Это и отключение от системы SWIFT, и персональные точечные санкции, замораживание счетов ... Я думаю, что если бы сегодня заморозить у пары сотен людей, которые входят в верхушку России," --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Так в чём проблема?Отключайте, замораживайте
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Файбер Моня
Файбер Моня
Совершенно уверенно можно утверждать, что майдановский каганат страшится самого факта существования народных республик Юго-Востока. Неспособность киевского режима силой подавить народное движение Донбасса очевидно. Остаётся один путь - цивилизованный и конструктивный диалог, который для адептов майдана крайне труден, но другого выхода у них не остаётся, поскольку бандеровский нацизм в Украине с каждым днём утрачивает свои позиции и приближается к своему закономерному политическому КРАХУ(CRASH).
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