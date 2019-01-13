Як заповідав Гітлер: Кремль звинуватили у використанні на Донбасі бойових наркотиків

Росія відкрито тестує на терористах "Л/ДНР" так звані бойові наркотики. Таким чином вирішується проблема дорожнечі повноцінних подібних дослідів.

Про це в ефірі ObozTV розповів волонтер і ветеран АТО Мирослав Гай. За його словами, Кремль давно використовує війни в Сирії і Україні в якості полігонів для випробування як нових видів озброєння, так і різних військових фармакологічних препаратів.

"Потрібно пам'ятати, що на передовій фронту РФ здебільшого зібрала асоціальний елемент. Людей, які або не вміють нічого робити, окрім як тримати автомат і бігати по окопах, або ж людей із судимістю. Самі регулярні війська зазвичай стоять за спинами такого ополчення, щоб імітувати у нас громадянський конфлікт", – нагадав Гай.

Він підкреслив, що кадрові російські військові присутні на Донбасі, але стоять виключно в другій лінії. На передову ж беруть ось таких найманців, на яких можна експериментувати як завгодно і тестувати будь-які препарати.

Донбас

"Будь-який препарат повинен проходити випробування на живих людях. Якщо це фармакологія для армії – де ви знайдете піддослідних? Це дуже дорого. А на цих наркоманах можна що завгодно тестувати. Тут абсолютні паралелі з гітлерівською Німеччиною. Росія може собі це дозволити, тому що ціна життя і здоров'я людини в РФ дорівнює нулю. Тому з цими бідолахами можна робити все, що завгодно", – підсумував ветеран.

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