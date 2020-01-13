Новость о том, что беглый экс-президент Виктор Янукович отжал землю у жителей Сочи напоминает, как он забрал кусок украинской Ялты. Разница лишь в том, что Ялта это уникальные сухие субтропики, а Сочи – влажные.

После сдачи Крыма и Донбасса Виктор Янукович намеревался провести остаток дней в роскошном дворце под Ялтой, из-за которого уничтожили знаменитый винзавод "Магарач". Резиденция в Отрадном сразу создавалась как клановый замок, как место, которое не нужно в случае отставки освобождать как госдачу.

К тому же, клан Януковича был в отличных отношениях с ялтинскими бизнесово-криминальными группами, которые содействовали оккупации Крыма, а до 2014 года заработали миллионы на продаже виноградников под застройку в том числе и донецкой мафии.

Особенно близок беглый президент был с коррумпированными массандровскими землевладельцами, ещё с 2009 года начавшими тихую подготовку к аннексии.

После победы Майдана в феврале 2014 года именно в уже занятую российскими силовиками Ялту сбежал Янукович, тут он прятался в фешенебельном особняке на Холме Славы.

В крымском истеблишменте считается, что Владимир Путин в самый последний момент отказал Януковичу в его желании жить в своём дворце в Ялте и приказал поселиться в Ростове.

Дом Януковича

Дом Януковича

Потому что присутствие Януковича в оккупированной Ялте слишком явно бы выдавало его причастность к сдаче территорий Украины агрессору. Тем более, российская пропаганда в Крыму в 2014 году была построена на том, что Россия это прекрасная альтернатива Украине, при которой крымчан "кошмарили" близкие к власти, донецкие чиновники, что делало присутствие "трижды легитимного" в Ялте невыгодным и внутренней российской пропаганде.

К уничтожению института виноделия Магарач и прибрежной экосистемы Ялты в интересах Януковича причастны известные в Украине люди. Афера "Замок Януковича" началась ещё в 2000 году, когда он был просто влиятельным представителем донецкого криминалитета.

У Института решили отжать 76,06 га земли в Отрадном. 30 гектаров этого участка было спускавшимися к самому виноградниками. Это место с чудесным видом на Ялту. Наплевав на возмущение виноделов ради дворца Януковича выкорчевали уникальную ампелографическую коллекцию винограда.

Затем академия наук Украины изъяла у агрофирмы "Магарач" 1,2 га в Отрадном, после чего правительство Крыма 24.02. 2002 года постановлением передало эту землю в аренду на 49 лет корпорации Межрегиональный промышленный союз. Руководитель этой структуры – Антон Пригодский, считался тогда "куратором" Крыма, ближайшим другом премьера Виктора Януковича и управляющим его дачами на полуострове. Люди Пригодского в качестве "донецких смотрящих за Ялтой" и сейчас находятся в Крыму.

24.07.2004 академия наук забирает у Магарача ещё 0,85 Га земли, после чего правительство Крыма отдаёт эту землю на 49 лет МПС Пригодского.

Дом Януковича

В 2012 году, когда Янукович как президент был в максимальной силе по Украине, институт Магарач был окончательно разгромлен и разогнан. Тех, кто сильно протестовал против дворца Януковича на землях института выгнали из науки. Тогда за институт боролись известная украинская журналистка Валентина Самар и учёные, но клан Януковича оказался сильнее. Летом 2013 года были окончательно снесены все мешавшие Януковичу старинные здания Магарача.

Но уже через год, выполнивший поручения Путина по нанесению ущерба Украине Янукович утратил свой дворец под Ялтой навсегда. Там иногда живет его жена, Людмила Янукович. Земельные угодья вокруг замка отнял выходец из ОПГ Сейлем – так называемый глава Крыма Сергей Аксёнов. Януковичам после консультаций с Путиным оставили только сам замок.

Впрочем и жена беглого президента замком по своей воле почти не пользуется. Большую часть времени она проводит в Севастополе, где занимается своим магазином "Меркурий". Ради справедливости отмечу, что Людмила Янукович задолго до самых ярких выходок супруга жила отдельно от него, является набожной женщиной, несколько раз дарила квартиры инвалидам.

Парадоксально, но магазин жены Януковича по сути единственный в Крыму, который торгует качественными продуктами (санкционными в РФ), что редкость на фоне российских химикатов в других дорогих магазинах Крыма.

По состоянию на 2020 год российские власти Крыма приняли так называемый генеральный план Ялты, которым закрепили за семьей Януковича право собственности за замком, а некогда принадлежащие клану экс-президента земли Магарача передали под застройку клиентелле так называемого главы Крыма Сергея Аксёнова.

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