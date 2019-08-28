"Як ви тут живете?" Росіян шокували умови в Криму

В анексованому Криму поскаржилися на катастрофічну ситуацію з медициною.
Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив блогер із ніком КРЫМский бандеровец. Він посилається на повідомлення місцевих жителів і гостей півострова в одній зі спільнот у соцмережі.
"Понаїхавші в Керч запитують, як ми тут виживаємо? Йдеться про медицину, яку окупанти обіцяли в 2014 році опустити до своїх стандартів... І опустили", – написав КРЫМский бандеровец.
Ілюстрація. Крим
Крим.Реалії
Так, один із користувачів мережі обурився: "Обдзвонили міські поліклініки, і в жодній немає ендокринолога... Люди, як ви тут живете?"
twitter.com/CrimeaUA1
Крим. Понаехавшие в Керч запитують, як ми тут виживаємо? Мова про медицину, яку окупанти обіцяли в 2014 році опустити до своїх стандартів ... І опустили. Прочитайте коментарі. Все дуже погано у нас pic.twitter.com/Ii03w8w6et- Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) August 28, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Росія повинна повернути окупований Крим Україні для відновлення співпраці у "Великій вісімці".
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