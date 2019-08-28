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"Як ви тут живете?" Росіян шокували умови в Криму

3.2т Читати матеріал російською

В анексованому Криму поскаржилися на катастрофічну ситуацію з медициною.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив блогер із ніком КРЫМский бандеровец. Він посилається на повідомлення місцевих жителів і гостей півострова в одній зі спільнот у соцмережі.

"Понаїхавші в Керч запитують, як ми тут виживаємо? Йдеться про медицину, яку окупанти обіцяли в 2014 році опустити до своїх стандартів... І опустили", – написав КРЫМский бандеровец.

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Ілюстрація. Крим

Ілюстрація. Крим

Крим.Реалії

Так, один із користувачів мережі обурився: "Обдзвонили міські поліклініки, і в жодній немає ендокринолога... Люди, як ви тут живете?"

"Як ви тут живете?" Росіян шокували умови в Криму

twitter.com/CrimeaUA1

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Росія повинна повернути окупований Крим Україні для відновлення співпраці у "Великій вісімці".

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Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Особа
КРИМський бандерівець
Місце
Україна
Теги
медицина Крим Новини Криму
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Вообще то, медицина - она для людей. А в Крыму для оккупантов и предателей достаточно будет ветеринарной службы.
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преловский костя
преловский костя
Воспитательная работа с Рамзаном Кадыровым - http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=573108 Рамзану до всего есть дело. Если в Чили кто-то пёрнет, он обязательно прокомментирует. А так как мозгов нет, то он всегда пургу несёт. Достал уже своей болтовнёй. Только не думайте, что от этого баклана кто-то прячется. Я работаю почтальоном в Красногорске, в ОПС-6 ( индекс 143406). Что-то рамзановские шавки меня найти не могут. Рамзан, приходи в Макдональдс у ст. Павшино, я дам тебе кое-что понюхать и ты сразу возьмёшь след.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
преловский костя, А на куй ты кому то нужен,сифилитик?Через пару лет нос провалился, сам подохнешь.А по сути ты не Кадырову воздух портить а окружающим.Пусть они с тобой разбираются.А шерифу до киз ды проблемы индейца
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преловский костя
преловский костя
преловский костя, Воспитательная работа с Рамзаном Кадыровым - http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=573108 Рамзану до всего есть дело. Если в Чили кто-то пёрнет, он обязательно прокомментирует. А так как мозгов нет, то он всегда пургу несёт. Достал уже своей болтовнёй. Только не думайте, что от этого баклана кто-то прячется. Я работаю почтальоном в Красногорске, в ОПС-6 ( индекс 143406). Что-то рамзановские шавки меня найти не могут. Рамзан, приходи в Макдональдс у ст. Павшино, я дам тебе кое-что понюхать и ты сразу возьмёшь след.
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преловский костя
преловский костя
преловский костя,
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