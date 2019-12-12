Як вбили Шеремета: відео моменту вибуху

Спливло відео моменту підриву автомобіля, в якому був відомий журналіст Павло Шеремет, у Києві 20 липня 2016 року, в результаті якого він загинув.

Інцидент трапився на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького. OBOZREVATEL публікує ролик смертельного вибуху.

Лише 12 грудня 2019 рокуНаціональна поліція України затримала підозрюваних у вбивстві Шеремета, зокрема засновника української рок-групи Riffmaster Андрія Антоненко та волонтерку і військову медикиню Юлію Кузьменко.

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