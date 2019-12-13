Головна Новини
13 грудня • оновлено в 23:41
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Як в США: Аваков приписав ветеранам війни на Донбасі "в'єтнамський синдром"

Читати матеріал російською

У багатьох ветеранів війни на Донбасі після повернення з фронту простежується "в'єтнамський синдром".

Таку заяву зробив глава МВС Арсен Аваков в п'ятницю, 13 грудня, в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", коментуючи прорив в розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета.

Він зазначив, що багато хто з тих, хто захищав Україну, замішані в криміналі. В якості доказів він згадав про недавнє вбивство дитини в центрі Києва, справи російського депутата Дениса Вороненкова, АТОвця Віталія Олешка, а також активістки Катерини Гандзюк.

Новини
Хотіли знищити Київ і дітей Звіробій: що відомо про підозрюваних у вбивстві Шеремета

"США отримали в'єтнамський синдром після війни у В'єтнамі. По-моєму, близько 60% солдатів, які пройшли В'єтнам, залучалися до відповідальності. Їх заарештовувала поліція, затримувала... У нас дуже схожа ситуація. За нашими даними, через війну пройшли від 300 до 400 тисяч осіб. Це дуже багато", – сказав міністр.

Арсен Аваков

Арсен Аваков

скріншот

Аваков зазначив, що захисники незалежності України "мають заслуги перед країною, але це не означає, що всі чудові".

"Якщо серед них є ті, хто скоюють злочини, це не означає, що інші негідники. Це не так. Але треба бути чесними", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Аваков заявив про "зливи" в розслідуванні вбивства Шеремета. За його словами, силовики запідозрили, що з самого початку розслідування хтось інформував підозрюваних, тому протягом трьох з половиною років воно проходило в режимі секретності.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Вбивство Павла Шеремета" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Вбивство Павла Шеремета Війна на Донбасі Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Арсен Аваков Савік Шустер
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
13
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
У нас подобная история, но только с правоохранителями. Ну прямо синдром какой-то... и Америки не надо.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги