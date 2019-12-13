Як в США: Аваков приписав ветеранам війни на Донбасі "в'єтнамський синдром"

У багатьох ветеранів війни на Донбасі після повернення з фронту простежується "в'єтнамський синдром".

Таку заяву зробив глава МВС Арсен Аваков в п'ятницю, 13 грудня, в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", коментуючи прорив в розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета.

Він зазначив, що багато хто з тих, хто захищав Україну, замішані в криміналі. В якості доказів він згадав про недавнє вбивство дитини в центрі Києва, справи російського депутата Дениса Вороненкова, АТОвця Віталія Олешка, а також активістки Катерини Гандзюк.

"США отримали в'єтнамський синдром після війни у В'єтнамі. По-моєму, близько 60% солдатів, які пройшли В'єтнам, залучалися до відповідальності. Їх заарештовувала поліція, затримувала... У нас дуже схожа ситуація. За нашими даними, через війну пройшли від 300 до 400 тисяч осіб. Це дуже багато", – сказав міністр.

Арсен Аваков скріншот

Аваков зазначив, що захисники незалежності України "мають заслуги перед країною, але це не означає, що всі чудові".

"Якщо серед них є ті, хто скоюють злочини, це не означає, що інші негідники. Це не так. Але треба бути чесними", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Аваков заявив про "зливи" в розслідуванні вбивства Шеремета. За його словами, силовики запідозрили, що з самого початку розслідування хтось інформував підозрюваних, тому протягом трьох з половиною років воно проходило в режимі секретності.

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