"Труп уже розкладався!" У Криму на пляж викинуло тіло чоловіка з прив'язаною гирею. З'явилося відео 18+

В окупованому Росією Криму на пляжі селища Миколаївка (Сімферопольський район) виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті: до його ніг була прив'язана гиря.

Як інформує Головне слідче управління Слідчого комітету Російської Федерації в Республіці Крим, за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 105 КК РФ.

Також повідомляється, що особа загиблого установлена, проводяться слідчі дії спрямовані на встановлення обставин смерті чоловіка (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Криму на пляж викинуло тіло чоловіка з прив'язаною гирею КП-Крым/Вконтакте/Типичная Николаевка

За іншою версією гиря була прив'язана до шиї людини. Про це написав Art. Як повідомляють власні джерела телеканалу, загиблим виявився 61-річний кримський татарин Рашид Яг'яєв, який зник у Криму в квітні 2019 року.

"Знайдений на березі в Миколаївці — це Рашид Яг'яєв. Труп уже розкладався, ледве витягли. Голова і кисті відділилися від тіла", — повідомило джерело, близьке до сім'ї загиблого.

Журналісти передають, що якщо рідним вдасться до вечора 9 липня забрати тіло, то похорон відбудеться у цей же день у мікрорайоні Кам'янка в Сімферополі.

Також джерело зазначило, що Рашид Яг'яєв був підприємцем, у Криму у нього були торгові точки і склади.

У Криму на пляж викинуло тіло чоловіка з прив'язаною гирею Art

Водночас "Российская Газета" написала, що гиря була "на голові". Очевидці НП розповіли, що тіло чоловіка в діловому костюмі прибило до берега після шторму, і пляжем одразу поширився жахливий запах. Деякі соцмережі поспішили повідомити, що тіло було нібито без голови — але ця інформація не відповідає дійсності, додав автор матеріалу.

Видання "Комсомольская правда-Крым" теж повідомило, що саме до шиї загиблого мотузкою була прив'язана гиря для занять важкою атлетикою. Журналіст зазначив, що тіло пролежало у воді довгий час.

"Його просто прибило до берега, хлопці витягли і накрили покривалом. Обличчя було сильно понівечене, дізнатися було б абсолютно неможливо. Одягнений він був офіційно — білий верх, чорний низ, ще пайта була зверху тепла, і мокасини", — розповіла свідок.

Компетентне джерело повідомило виданню, що тіло вже перевезли до Сімферополя. За його інформацією, не можна сказати і про те, кримінал це чи самогубство.

За інформацією видання, в мережі також з'явилися чутки про те, що в кишені загиблого знайшли загадкову флешку, яка допомогла його ідентифікувати, а хтось уже "повісив" вбивство на одного з місцевих бізнесменів. Журналіст додав, що відпочивальники кажуть, мовляв, ситуація нагадує 90-ті.

"Я хіба що в дитинстві, році в 92-93 чув про те, що з моря рибалки виловили мерця з ногами в тазику з бетоном. Не знаю, наскільки це було правдивим, але тоді активно обговорювалося. Тіла з води діставали й після цього, але, в основному, це були нещасні випадки — п'яні відпочивальники або просто приїжджі, які переоцінили свої сили", — розповів старожил селища.

Увага, відео 18+

На пляж в Николаевке (Симферопольский р-н) прибило труп человека с гирей на ноге и отрезанными кистями рук и головой pic.twitter.com/S3o6NNRT9I — Шаден (@ShadenFM) 9 июля 2019 г.

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