У Польщі українця посадили за ДТП: подробиці кривавої аварії

У Польщі засудили водія автобуса, який влаштував криваву аварію у серпні 2018 року. В результаті загинули 3 і постраждали 38 українських туристів.

Як розповіла OBOZREVATEL вдова одного із загиблих, тернополянка Тамара Палащук, 42-річний водій Микола Л. отримав 6,5 років позбавлення волі і 15 років заборони керувати авто на території Польщі.

Також чоловіка зобов'язали виплатити по 10 тисяч злотих (близько 70 тисяч гривень) компенсації постраждалим, які зверталися до суду.

Тамара Палащук разом із чоловіком Володимиром. Фото зроблене у салоні автобуса незадовго до ДТП

На думку Тамари, шість із половиною років — це надто малий термін. "Будемо подавати апеляцію. Максимальне покарання відповідно до статті — 12 років позбавлення волі", — повідомила вона.

За словами Палащук, причиною кривавої ДТП є безвідповідальність водія. Так, на суді було встановлено, що він замість дозволених 30 км/год рухався небезпечною ділянкою серпантину в межах 75 км/год. В результаті автобус злетів з обриву і перекинувся.

ДТП трапилася у серпні 2018 року ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Луганській області зіткнулися два мотоцикли, в результаті загинули троє, двоє з них — школярі. За попередньою версією, один із мотоциклістів влетів у вибоїну, після чого байк відкинуло на зустрічну смугу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!