Як у в'язниці: "держслужбовці ЛНР" поскаржилися на "свавілля" окупантів

Терористи "ЛНР" заборонили співробітникам окупаційних адміністрацій виїжджати найближчим часом за межі Луганська.

За словами місцевих жителів, йдеться про заборону виїзду, наприклад, до Донецька, передає LIGA.net.

"У випадку, якщо є необхідність виїзду, то потрібно написати спеціальний папір на роботі і обгрунтувати свій виїзд. Наприклад, надати довідку, що за станом здоров'я потребуєш лікування або обстеження, а після повернення підготувати спеціальний звіт, куди їздив у відпустку, що там робив", - розповів луганчанин Сергій, ім'я якого змінено з метою безпеки.

Інший співрозмовник додав, що заборона також стосується і виїзду на ЧС-2018 в РФ.

"Ці" держслужбовці "усвідомлюють, що в Україні вони - "нев'їзні". Тому хочуть поїхати в Росію і "ДНР", але обурюються, що вони "як у в'язниці", - підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія збирається ввести режим жорстких обмежень для транспорту з "ЛНР" на час ЧС-2018 з футболу.