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Як у в'язниці: "держслужбовці ЛНР" поскаржилися на "свавілля" окупантів

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Терористи "ЛНР" заборонили співробітникам окупаційних адміністрацій виїжджати найближчим часом за межі Луганська.

За словами місцевих жителів, йдеться про заборону виїзду, наприклад, до Донецька, передає LIGA.net.

"У випадку, якщо є необхідність виїзду, то потрібно написати спеціальний папір на роботі і обгрунтувати свій виїзд. Наприклад, надати довідку, що за станом здоров'я потребуєш лікування або обстеження, а після повернення підготувати спеціальний звіт, куди їздив у відпустку, що там робив", - розповів луганчанин Сергій, ім'я якого змінено з метою безпеки.

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Інший співрозмовник додав, що заборона також стосується і виїзду на ЧС-2018 в РФ.

"Ці" держслужбовці "усвідомлюють, що в Україні вони - "нев'їзні". Тому хочуть поїхати в Росію і "ДНР", але обурюються, що вони "як у в'язниці", - підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія збирається ввести режим жорстких обмежень для транспорту з "ЛНР" на час ЧС-2018 з футболу.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
УкраїнаЛуганськ
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