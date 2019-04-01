Як у Сирії: Тука назвав два варіанти звільнення Донбасу військовим шляхом

Існує тільки два варіанти звільнення окупованих територій Донбасу військовим шляхом – витіснення і масоване знищення населених пунктів.

Про це в ефірі ObozTV розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. Він зазначив, що є значна різниця між військовими потенціалами Києва та Москви.

"Окрім цієї різниці, фахівці відзначають ще термін як "збройні" або "військові дії" в населених пунктах. Із такої точки зору існує принципово два різних підходи звільнення території. Перший варіант – це облога, блокада і витіснення. Друге – це варіант сирійського Алеппо. Більше способів звільнення збройним шляхом населені пункти військова наука не вигадала", – сказав він.

За словами заступника міністра, перший варіант не розглядається, а другий він назвав нісенітницею.

"Що стосується першого пункту – у мене є величезні сумніви, що в черговий раз Росія буде мовчки спостерігати за тими довготривалими діями з боку власного кордону. Ми, на жаль, на своєму гіркому досвіді пам`ятаємо і Ілловайськ, і Дебальцево. Що стосується масованого знищення власних населених пунктів, з моєї точки зору, це варварство по відношенню як до власної території, так і до цивільного населення", – сказав Тука.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 березня президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення РНБО щодо санкцій проти осіб, причетних до російської агресії у Криму і на Донбасі. З ініціативи Кабінету міністрів України, Служби безпеки України та Національного банку України на даний час санкції введені проти 294 юридичних та 848 фізичних осіб.

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