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"Як біля печей Освенцима": символічне фото з Донбасу шокувало українців

8.9т Читати матеріал російською

Фотографія занедбаних залізничних колій в окупованому Донбасі шокувала українців.

Знімок іржавих рейок, які обриваються, назвали символічним.

"Кінець шляху", "Дорога в нікуди", "Донбас помер", "Таке страшне закінчення рейок бачила тільки біля печей в Освенцимі", — пишуть у коментарях.

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"Як біля печей Освенцима": символічне фото з Донбасу шокувало українців

Twitter Falcon

"Як біля печей Освенцима": символічне фото з Донбасу шокувало українців
"Як біля печей Освенцима": символічне фото з Донбасу шокувало українців
"Як біля печей Освенцима": символічне фото з Донбасу шокувало українців

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спливло знакове відео про дороги в Україні зі "Слуги народу".

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Теми
Війна на Донбасі Новини Донецька і Донецької області
Місце
Україна
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Донбасс умер, Крым умер, Крымский мост вот-вот рухнет, Россия вот-вот развалится, и только Украина цветет и пахнет. Глядишь, скоро россияне в xoxляндию потянутся на заработки.
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Qurd Boz
Qurd Boz
"Puten, vvedi voyska ! İ, o chudo, uslıshan qlas "naroda"...
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CARGO 100
CARGO 100
Селяне, у вас что, "тупиков" нет в укрзелезнице?
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