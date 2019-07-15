"Як біля печей Освенцима": символічне фото з Донбасу шокувало українців

Фотографія занедбаних залізничних колій в окупованому Донбасі шокувала українців.

Знімок іржавих рейок, які обриваються, назвали символічним.

"Кінець шляху", "Дорога в нікуди", "Донбас помер", "Таке страшне закінчення рейок бачила тільки біля печей в Освенцимі", — пишуть у коментарях.

Twitter Falcon

Напевно, саме символічне фото нинішнього Донбасу https://t.co/UzpCKLvMiz - Денис Казанський (@den_kazansky) 14 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спливло знакове відео про дороги в Україні зі "Слуги народу".

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