"Як біля печей Освенцима": символічне фото з Донбасу шокувало українців

Фотографія занедбаних залізничних колій в окупованому Донбасі шокувала українців.
Знімок іржавих рейок, які обриваються, назвали символічним.
"Кінець шляху", "Дорога в нікуди", "Донбас помер", "Таке страшне закінчення рейок бачила тільки біля печей в Освенцимі", — пишуть у коментарях.
Twitter Falcon
Напевно, саме символічне фото нинішнього Донбасу https://t.co/UzpCKLvMiz- Денис Казанський (@den_kazansky) 14 липня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спливло знакове відео про дороги в Україні зі "Слуги народу".
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".