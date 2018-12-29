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''Як у Грузії'': в Україні озвучили наслідки від забору окупантів у Криму

2.3тЧитати матеріал російською

Будівництво окупантами "стіни" в анексованому Криму є пропагандистським трюком Росії, яка хоче створити відокремлене суспільство.

Таку заяву зробив міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш, розповівши про наслідки будівництва паркану на адміністративному кордоні.

"МТОТ відслідковувало закупівлі, що оголошувались за рахунок коштів федерального бюджету Російської Федерації, а також ми знаємо компанію, яка є підрядником з виконання більшої частини робіт будівництва – вона входить до складу російського концерну "Росатом". Ця ж компанія працювала в 2009 році над проектом бордеризації у Грузії, де будувала схожий об’єкт на лінії розмежування з Південною Осетією", – розповів Черниш.

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За його словами, навіть в Росії відкрито кримінальні провадження щодо цього підприємства, де за хабар затримали керівника.

"Україна розцінює такі дії з боку Російської Федерації як символічний акт бордеризації, аби демонстративно показати межі так званого "кордону" – це пропагандиський трюк Російської Федерації. Окрім цього в України є всі підстави стверджувати, що частково, обладнання, встановлене поблизу адміністративної межі, може використовуватись для розвідувальної діяльності. Однак якість роботи таких технічних засобів дуже низька – ми знаємо, що працюють не усі датчики руху та використовуються напівексперементальні розробки", – підкреслили в міністерстві.

"Стіна" в Криму

"Стіна" в Криму

Уточнюється, що дії РФ є додатковим порушенням не тільки кордонів, а й прав громадян на свободу пересування. Це підтверджує порушення Кремлем універсальних цінностей, закріплених в Міжнародному пакті про громадянські і політичні права.

"Це лише додаткові підстави для притягнення до відповідальності осіб винних у порушеннях прав громадян. Позиція Російської Федерації наскільки не певна, що її керівництво намагається додатково підкреслити, що тимчасово окупований Крим – їхня територія. Це означає, що намагання Російською Федерацією від’єднати Крим не сприймається багатьма людьми, тому вона вдається до таких символьних речей, щоб це підтвердити", – додали в МінТОТ.

У відомстві наголосили, що Україна буде й далі діяти політично, юридично і дипломатично. Чим більше буде міжнародно-правових актів, тим більше це допоможе відстоювати в юридичному напрямку питання, пов'язані з фіксацією порушень і поверненням Криму під юрисдикцію України.

"Російська Федерація в тимчасово окупованому Криму діє так само як і в Грузії. ЇЇ головна мета – обмежити рух громадян між окупованими територіями та територіями, що контролює Уряд, аби створити відокремлене суспільство", – підсумував Черниш.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
анексія Криму
Особа
Вадим Черниш
Місце
Україна
Тег
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Крым от бешеного рагулья отгородился.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
А хде Эвровал Яйценюха? Мы так надеялись, шо построят, а он нацарював мильярд и втик у Гамэрыку. Настоящий патриот нэньки
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Да не городи огород ! Это просто упрощает службу российских пограничников! А о правах и свободах это точно не про Украину
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