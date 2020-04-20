Як Тимошенко залишила Україну без порятунку від коронавірусу: ЗМІ дослідили крах заводу "Буревісник"

Український уряд часів прем'єрства Юлії Тимошенко не розрахувалося з київським держзаводом "Буревісник", який раніше виготовляв вітчизняні апарати ШВЛ, стратегічно важливі при нинішній пандемії коронавірусу COVID-19.

Згодом завод, що знаходиться на балансі державного концерну "Укроборонпром", збанкрутував і зараз не працює. "Буревісник" не підключений до електроенергії, там немає газу та води, зруйновані всі цехи, на яких виробляли продукцію, передають "Схеми" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Завод "Буревісник" Колаж

Завод був єдиним в Україні державним виробником апаратів штучної вентиляції легенів під назвою "Бриз".

"Це був завод, який дійсно робив радіолокаційну апаратуру для підводних човнів. Крім того, він виготовляв також медичні апарати, і це теж відома історія. Він виготовляв також обчислювальну техніку. Він був такий, досить відомий, ще тоді, в Радянському Союзі", – розповів про виробниче минуле заводу Мустафа Найєм, заступник гендиректора "Укроборонпрому".

Схеми

Схеми

Після розпаду СРСР і закінчення "гонки озброєння" необхідність у специфічному обладнанні – зокрема, радіолокаційному – відпала. Завод поступово почав втрачати замовлення, накопичуючи борги перед працівниками.

Переломним для цієї ситуації міг стати 2009 рік, коли в світі почалася епідемія свинячого грипу. Тодішній уряд на чолі з Тимошенко доручив заводу виготовити кілька апаратів ШВЛ для хворих з ускладненнями від грипу.

Тодішній уряд на чолі з Тимошенко доручив виготовити апарати ШВЛ Схеми

"Буревісник" виконав замовлення, але з ним не розрахувалися. "Уряд Тимошенко переоцінив свої сили, він-то в ручному режимі змусив завод забезпечити виробництво обладнання для лікарень. До речі, ці апарати ШВЛ сьогодні і складають більшість майна медичного в лікарнях, які зараз підраховує МОЗ – що в нас є для боротьби з пандемією коронавірусу. Однак коштів уряд вже не зміг забезпечити для того, щоб розрахуватися із заводом", – розповів голова експертної організації StateWatch Гліб Каневський.

За словами Мустафи Найєма, саме це і стало своєрідною точкою відліку великих проблем заводу.

"І це нормальна українська історія: коли продукцію виготовили, роздали по лікарнях, а гроші не повернулися. З того, що говорить завод – вони виготовили десь тисячу, тисячу з чимось. 300 забрала держава, а інші 700 вони роздали, десь продали, в лікарні", – зазначив він.

"Буревісник" зараз Схеми

"Буревісник" зараз Схеми

Пізніше завод взяв кредит, але зміг розрахуватися з ним, повністю припинив виробництво обладнання, поступово перетворюючись на банкрута.

"У принципі, всі бюджетні витрати здійснювалися з центру, безпосередньо за дозволами – то усними, то офіційними – які виходили від Юлії Тимошенко. Відповідно, якщо таке велике державне замовлення не було сплачене, то можна говорити про політичну відповідальність тодішньої прем'єрки. Ті виробничі потужності й конструкторська документація, ті унікальні технології, які були на заводі, вони фактично опинилися – скажімо метафорично – під відкритим небом", – вважає Гліб Каневський.

"Буревісник" зараз Схеми

"Буревісник" зараз Схеми

Журналісти зв'язалися з нинішньої головою партії "Батьківщина" і запитали, чи відчуває вона політичну відповідальність за банкрутство "Буревісника".

Тимошенко відповіла, що це інтерв'ю не було погоджено. "Дайте мені спокій із такими питаннями", – додала вона.

Схеми

Про те, чи можливо відновити роботу заводу, дивіться в журналістському розслідуванні на відео: