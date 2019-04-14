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Як терористи угробили Донбас: в мережі з'явилися моторошні фото

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У мережі з'явилися фото руйнувань, викликаних війною і терористичною владою в окупованій проросійськими силами Макіївці Донецької області.

Знімки були зроблені біля Будинку культури імені Кірова, в парку Металургів і біля школи №9, йдеться на каналі в Telegram "У Макіївці - У Донецьку - Новини".

"А який раніше парк, ДК був", – підписали фото майже знищених будівель у соцмережі.

Як терористи угробили Донбас: в мережі з'явилися моторошні фото

Telegram "У Макіївці - У Донецьку - Новини"

Новини
Масове отруєння в Макіївці: з'явилися перші результати аналізів
Як терористи угробили Донбас: в мережі з'явилися моторошні фото

Telegram "У Макіївці - У Донецьку - Новини"

Як терористи угробили Донбас: в мережі з'явилися моторошні фото

Telegram "У Макіївці - У Донецьку - Новини"

Як терористи угробили Донбас: в мережі з'явилися моторошні фото

Telegram "У Макіївці - У Донецьку - Новини"

Як терористи угробили Донбас: в мережі з'явилися моторошні фото

Telegram "У Макіївці - У Донецьку - Новини"

Як терористи угробили Донбас: в мережі з'явилися моторошні фото

Telegram "У Макіївці - У Донецьку - Новини"

Макіївка є одним з найбільших міст Донбасу. У 2018 році вона займала 14-е місце за кількістю населення в Україні. До війни там проживало близько 400 000 осіб.

Як терористи угробили Донбас: в мережі з'явилися моторошні фото

Telegram "У Макіївці - У Донецьку - Новини"

Як терористи угробили Донбас: в мережі з'явилися моторошні фото

Telegram "У Макіївці - У Донецьку - Новини"

На карті захоплених територій Донецької області Макіївка розташована в самому центрі.

Як терористи угробили Донбас: в мережі з'явилися моторошні фото

Telegram "У Макіївці - У Донецьку - Новини"

Як писав OBOZREVATEL, у вересні 2018 у окупованій Макіївці Донецької області сталося отруєння водою. За повідомленням самих мешканців, інфекційні відділення лікарень міста були заповнені, особливо страждали діти. В аптеках був дефіцит ліків, а торговці очищеною водою піднімали ціни.

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Україна
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Мотли Крю
Мотли Крю
Не беда. Хохлы за всё ответят. Эти скоты дохнут уже быстрее всех в мире и разбегаются как тараканы . Дальше будем стимулировать этот процесс
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Макарский Александр
Макарский Александр
Слава Богу, крымчане свалили из Быдло-рейха. А в Донецке еще будет столица незалежной Украины. Киевщина,как исконно русские земли,войдет в состав РФ,западенщина подаренная украинцам кровавым Сталиным вернется в родную польскую гавань. А бандеровцы поедут на Магаданщину, ударным трудом искупать свою вину перед великим русским народом
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Пигин Макс
Пигин Макс
По закону жанра, в конце статьи должно быть написано, что это сепаратисты сами обстреляли свои дома и школы, дабы опорочить честное имя украинской армии.
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