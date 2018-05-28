Як терористи підірвали склад боєприпасів ЗСУ на Донбасі: подробиці

25 травня терористи "ДНР" завдали удару по позиціях Об'єднаних сил, а саме бригадного складу ЗСУ в Старій Миколаївці в 23 кілометрах від Горлівки, де знищили склад боєприпасів ЗСУ.

Подробиці інциденту на своїй сторінці в Facebook описав журналіст Юрій Бутусов.

"25 травня в 4 ранку російська артилерія завдала удару із застосуванням 152 мм гармат по бригадному складу боєприпасів в околицях населеного пункту Стара Миколаївка Донецької області, в 38 кілометрах від Авдіївки і в 23 кілометрах від Горлівки. З 2016-му році в цьому місці вже розташовувалися підрозділи 58-ї мотопіхотної бригади, які піддавалися обстрілу російською артилерією. Таким чином позиція була противнику відома. Але на це місце зайшла інша бригада, і вона про це, мабуть, інформацію не отримала. Близькість населеного пункту і пересувні ня мирного населення також дозволили противнику точно встановити, що саме зберігалося на складі ", - зазначив Бутусов.

Він також вказує, що розміщувати бригадний склад в зоні ураження артилерії противника, представляється абсурдом, оскільки це ж один з ключових об'єктів військової інфраструктури.

"Імовірно, склад був накритий з району Горлівки САУ "Мста-С". Напередодні над цим районом пролетів безпілотний розвідник, склад, як виявилося, не був прикритий ППО. Стрілянина була корректируемой - або наземний навідник, або безпілотник. Противник зробив пристрілювальний постріл, після чого 17 снарядів на враження. Цього виявилося достатньо для детонації складу. Слава Богу, жертв не було", - підкреслив Бутусов.

У той же час він нагадав, що за час війни в результаті дій противника були підірвані склади боєприпасів: склад сектора "А" в Сватове, стратегічні склади ЗСУ в Балаклії і в Калинівці.

"Бригадний склад 56-ї бригади в Новоянисоль був знищений в результаті відсутності охорони звичайним степовим пожежею. Зараз в цей список додалася Стара Миколаївка. У всіх попередніх випадках формальні догани і звільнення військове командування зробило тільки щодо стрілочників, або навіть взагалі непричетних до цього людей . І зараз, очевидно, ніякого розслідування не відбудеться, війна все спише, як то кажуть. зараз головне вибори, потрібні лояльні начальники, чим більше на них компромату, тим вони більш керовані", - резюмував журналіст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні побудують завод з виробництва боєприпасів .