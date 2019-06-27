ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Прикували ланцюгом: на Луганщині батьки жорстоко познущалися з дитини. Фото

4.8тЧитати матеріал російською

У Луганській області батьки прикували ланцюгом до вхідних дверей свою 6-річну дитину.

Знущання з малюка виявили поліцейські і працівники служб у справах дітей в ході профілактичних заходів із перевірки осіб, схильних до насильства, повідомив у Facebook начальник кримінальної поліції — перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

"Проведена перевірка за адресою проживання жінки 1992 р. н., та її чоловіка 1982 р. н., який працює механізатором. Виявили, що малолітня дитина 2013 р. н., була прив'язана металевим ланцюгом за пояс до вхідних дверей і перебувала у коридорі будинку", — зазначив Аброськін.

Батьки заявили, що хлопчика прив'язали "за погану поведінку".

Батьки познущались з малюка

Батьки познущались з малюка

Новини
''Не вміли ходити і розмовляти'': історії українських дітей-мауглі

Зі слів батька і матері, вони не вперше використовують такий "метод виховання" оскільки син не реагує на зауваження і псує майно.

На Луганщині батьки жорстоко познущалися з дитини
На Луганщині батьки жорстоко познущалися з дитини
На Луганщині батьки жорстоко познущалися з дитини
Випадок трапився у с. Айдар-Миколаївка

Випадок трапився у с. Айдар-Миколаївка

Google. Maps

Наразі дитину обстежують медики. Представники служб у справах дітей вирішуватимуть питання щодо тимчасового вилучення дитини з родини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві поліцейські разом із соцпрацівниками вилучили з багатодітної сім'ї чотирьох малюків. Хлопчики і дівчатка були у занедбаному стані.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Особа
В'ячеслав Аброськін
Місце
УкраїнаЛуганськ
Теги
дітикриміналНаціональна поліція України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
26
3
Смішно
2
Цікаво
13
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Чорный Сашко
Чорный Сашко
Ипанутые люди, жертвы майданобесия, це украинзке мир..
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel