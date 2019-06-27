Прикували ланцюгом: на Луганщині батьки жорстоко познущалися з дитини. Фото

У Луганській області батьки прикували ланцюгом до вхідних дверей свою 6-річну дитину.

Знущання з малюка виявили поліцейські і працівники служб у справах дітей в ході профілактичних заходів із перевірки осіб, схильних до насильства, повідомив у Facebook начальник кримінальної поліції — перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

"Проведена перевірка за адресою проживання жінки 1992 р. н., та її чоловіка 1982 р. н., який працює механізатором. Виявили, що малолітня дитина 2013 р. н., була прив'язана металевим ланцюгом за пояс до вхідних дверей і перебувала у коридорі будинку", — зазначив Аброськін.

Батьки заявили, що хлопчика прив'язали "за погану поведінку".

Батьки познущались з малюка

Зі слів батька і матері, вони не вперше використовують такий "метод виховання" оскільки син не реагує на зауваження і псує майно.

Випадок трапився у с. Айдар-Миколаївка Google. Maps

Наразі дитину обстежують медики. Представники служб у справах дітей вирішуватимуть питання щодо тимчасового вилучення дитини з родини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві поліцейські разом із соцпрацівниками вилучили з багатодітної сім'ї чотирьох малюків. Хлопчики і дівчатка були у занедбаному стані.

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