Як смола: в Азовському морі почорніла вода. Відео

У селі Щасливцеве Генічеського району Херсонської області вода в Азовському морі стала чорного кольору.

Справа в тому, що на узбережжя винесло десятки тонн водоростей. Про це виданню "Типовий Херсон" повідомила очевидиця Ярослава Солодова (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відпочивальники відзначили, що купатися в такій воді просто неможливо.

В Азовському морі почорніла вода

Як повідомляв OBOZREVATEL, на популярному українському курорті, в Приморському посаді Запорізької області Азовське море забарвилося в чорний колір: до берега прибило багато медуз і темних водоростей.

Також на території популярного українського курорту Кирилівка море біля узбережжя заполонили медузи. Саме в цьому смт кілька баз відпочинку зливають нечистоти в пісок і море.

OBOZREVATEL з'ясував, що Кирилівка ризикує опинитися на межі екологічної катастрофи. Пізніше видання повідомило, що курорт знову потрапив в центр скандалу. Виявилося, що місцева влада знову дерибанить узбережжя Азовського моря. Видається, що не без допомоги правоохоронних органів.

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