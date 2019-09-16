Головна Новини
16 вересня • оновлено в 17:23
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Як смола: в Азовському морі почорніла вода. Відео

803 Читати матеріал російською

У селі Щасливцеве Генічеського району Херсонської області вода в Азовському морі стала чорного кольору.

Справа в тому, що на узбережжя винесло десятки тонн водоростей. Про це виданню "Типовий Херсон" повідомила очевидиця Ярослава Солодова (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відпочивальники відзначили, що купатися в такій воді просто неможливо.

В Азовському морі почорніла вода

В Азовському морі почорніла вода

Новини
У Києві в ставку почервоніла вода: люди забили на сполох

Як повідомляв OBOZREVATEL, на популярному українському курорті, в Приморському посаді Запорізької області Азовське море забарвилося в чорний колір: до берега прибило багато медуз і темних водоростей.

Також на території популярного українського курорту Кирилівка море біля узбережжя заполонили медузи. Саме в цьому смт кілька баз відпочинку зливають нечистоти в пісок і море.

OBOZREVATEL з'ясував, що Кирилівка ризикує опинитися на межі екологічної катастрофи. Пізніше видання повідомило, що курорт знову потрапив в центр скандалу. Виявилося, що місцева влада знову дерибанить узбережжя Азовського моря. Видається, що не без допомоги правоохоронних органів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна Херсон
Тег
Азовське море
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
3
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украинцы решили помыться всем скопом))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
70rus xxx
70rus xxx
Чему удивлятся.В Одессе фикалии уже давно на пляжах прижились.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
CARGO 100
CARGO 100
Но пляжи всё равно у немытых селюков полны ...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel