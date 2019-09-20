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20 вересня • оновлено в 14:34
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/ Розслідування

"Як скаже Путін": Цимбалюк розніс росіян за сліпоту відносно України

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Росіяни не здатні визнати жоден зі своїх злочинів проти України. Адже єдиним беззаперечним аргументом для них є брехня, озвучена особисто президентом Росії Володимиром Путіним.

Таку думку озвучив український журналіст Роман Цимбалюк в ефірі російської радіостанції "Ехо Москви" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"З доказами в Росії дуже все просто. Доказом для Росії є тільки те, як скаже президент Російської Федерації. Ця ситуація не змінилася з 2014 року. Ви пам'ятаєте крилату фразу, що "військову форму можна купити в будь-якому військторзі" і "ми ніколи не приховували, що це російська армія". Що змінилося? Ставлення російської держави, суспільства, людей змінилося тільки від формулювання першої особи", – прокоментував він цілковиту підтримку росіянами окупації українського Криму.

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Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скріншот відео

Цимбалюк упевнений, що аналогічну лінію поведінки громадяни країни-агресора будуть застосовувати і в питаннях причетності Росії до збиття Boeing і війни на Донбасі.

"Навіть якщо покажуть відео, як Путін підписує найтаємніший наказ про те, що десяткам російських частин терміново "піти у відпустку" і вирушити в Україну, і все це знімуть, а Путін скаже: "Це брехня". І все, все будуть говорити: "Та ні, це монтаж, це в Голлівуді зняли, не були вони на місяці!" – додав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст Роман Цимбалюк і спікер МЗС Росії Марія Захарова влаштували публічну суперечку на брифінгу і в мережі. Приводом стало питання від українця про те, чи молилася вона коли-небудь за героїв "Новоросії".

Також Цимбалюк спіймав скандального російського політика Володимира Жириновського на випадковому зізнанні в тому, що Росія незаконно захопила український Крим.

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Теми
Війна на Донбасі російська пропаганда Анексія Криму
Особи
Роман Цимбалюк Володимир Путін
Місце
Україна
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Хо хол останется хох лом, шел бы свинарник убрал
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Это обозреватель представил как новость?
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Кор Павел
Кор Павел
Гнусный журналюга
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