Як Росія збиралася захопити Київ: озвучений план

Росія зможе захопити владу в Києві лише за допомогою "проукраїнських сепаратистів".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав відомий блогер Мирослав Олешко, вказавши на те, що в РФ усвідомлюють неефективність використання в столиці України проросійськи налаштованих провокаторів.

"У Кремлі знають - вони не можуть захопити Київ руками проросійських сепаратистів", - заявив Олешко.

На думку блогера, це пояснюється тим, що центральна частина країни відрізняється від східної, і пропаганда "русского мира" не підтримуватиметься там так само активно.

"Київ - не Донецьк, не Луганськ, не Севастополь, не Одеса і навіть не Харків. Кияни не визнають проросійських сепаратистів. "Мать городов русских" - проукраїнське місто з проукраїнськими жителями", - підкреслив Олешко.

Тому він вважає, що "їм треба знайти проукраїнських сепаратистів... тих, які розмовляють українською, тих, які не люблять нібито Путіна, тих, які ненавидять проукраїнську владу та нашого президента".

Як пише блогер, СБУ таких псевдопатріотів "заарештовує майже кожного дня".

"Таким був Саакашвілі, такою була Савченко, такі Семенченко, Соболєв, Дангадзе, Рубан", - уточнив Олешко.

Також він додав, що якщо виконати плани Кремля не виходить "руками Захарченка або умовного Гіві, то треба це зробити руками тих, хто співає український гімн", тобто застосовуючи зворотну тактику. "Це і є гібридна війна", - підсумував блогер.

Як писав "Обозреватель", раніше було назване українське місто, яке Путін планував захопити першим.