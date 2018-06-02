"Плювати на людей": блогер розповів, як Росія ставиться до Донбасу

Росія наочно продемонструвала своє ставлення до жителів окупованих територій Донбасу як до людей третього сорту.

Про це в ефірі ObozTV заявив відомий блогер, учасник АТО Євген Дикий, коментуючи заборону жителям "Л/ДНР" відвідувати Росію під час чемпіонату світу з футболу.

"У дуже давні расистські часи на деяких закладах писали "чорношкірим і собакам вхід заборонено". Приблизно так Росія ставиться до своїх вихованців - до підзахисного російськомовного населення, заради якого вони тут тримають цілу армію. Це чудова демонстрація того, що російськомовне населення їм необхідно лише як формальний привід для своєї політики, а як на людей їм на них плювати", - вважає Дикий.

На думку блогера, для Кремля жителі Донбасу - люди третього сорту, "навіть порівняно з росіянами, в яких у самих прав трохи".

"За що боролися, на те напоролися. "Путін, введи" - і ось отримали", - додав він.

Дикий також нагадав, що в Росії було зафіксовано досить багато резонансних злочинів, скоєних колишніми бойовиками "Л/ДНР".

"Кримінальні відморозки отримали бойову зброю і мандат безкарності на своїй території. Це змінює психологію. Вони з цією психологією приїжджають у "матушку-Росію" і вирішують питання абсолютно так само, як вони звикли на окупованих територіях. А на це вже Росія не підписувалася. Там абсолютна монополія на насильство у російської влади. А тут приїжджають "бєспрєдєльщики" і починають валити когось у своїх кримінальних розборках", - додав блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія заборонила з 1 червня жителям окупованих районів Донбасу в'їзд на свою територію через проведення чемпіонату світу з футболу, який пройде з 14 червня по 15 липня в 11 російських містах.