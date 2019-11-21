Як рейдери з "ДНР" захопили ринок в Івано-Франківську і чому їх не бачить місцева поліція

Вже кілька тижнів Івано-Франківськ лихоманить. У місті відбулося рейдерське захоплення, яке за зухвалістю перевершує найгучніші столичні розбірки. Йдеться про захоплення міського продовольчого ринку. У цій історії є все: тітушки, підробка документів, погрози, і нові "власники" з окупованих територій. І все це – за повної мовчазної згоди правоохоронних органів.

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Почалося все наприкінці жовтня, коли бізнесмен Ігор Халаменда, власник компанії "Торговий сервіс", яка понад 15 років керує продовольчим ринком у Івано-Франковську, заявив, що без його відома хтось змінив місце реєстрації, засновника і директора його компанії.

Ігор Халаменда, власник компанії "Торговий сервіс"

Згідно з реєстром прав власності Мінюсту ТОВ "Торговий сервіс" змінило "прописку" з Івано-Франківська на Дніпро. Новим "власником" стала Тамара Казанцева із окупованої Андріївки Донеччини. А новим "керівником" у реєстрі значиться Олександр Туяхов з окупованої Авдіївки.

Власник і керівник ТОВ "Торговий сервіс" були змінені наприкінці жовтня

Зважаючи на те, що "Торговий сервіс" жодних дій щодо зміни власника, адреси чи директора не планував, у компанії забили на сполох. І одразу звернулися до поліції, прокуратури та Мінюсту з заявою про рейдерство.

Далі справжнє керівництво "Торгового сервісу", підозрюючи, що рейдери, які сфальсифікували дані в реєстрі, спробують фізично захопити підприємство, взялося вивезти у безпечне місце документи. Але на службову машину, яка перевозила трудові книжки працівників в інше, більш захищене приміщення компанії, напали невідомі. Вони на двох автівках підрізали авто компанії, змусили зупинитися, викинули водія – і зникли разом з авто і документами.

Заява щодо викрадення службового авто "Торгового сервісу"

Ще троє працівників компанії просто перестали виходити на зв’язок.

А пізніше рейдери, як і очікувалося, прийшли на ринок.

27 жовтня на територію ринку увірвалися близько півсотні кремезних тітушок у балаклавах. Вони виставили охоронців, зламали двері офісу і захопили будівлю адміністрації. Попри те, що правоохоронці були в курсі рейдерського захоплення.

Попри те, що правоохоронці були в курсі рейдерського захоплення, вони задовольнились продемонстрованими рейдерами "документами" про зміну права власності, зареєстрованими держреєстратором Канізької сільради Новомиргородського району Кіровоградської області Наталією Шиловою. Згодом пані Шилова засвідчить, що жодних операцій не здійснювала і зміни щодо ТОВ "Торговий сервіс" у реєстр не вносила.

Однак ані дивний вибір місця для зміни реєстру, ані те, що реальні власники саме через ці зміни у реєстрі звернулися до правоохоронних органів, поліцейських не насторожив. І вони фактично дозволили захопити адміністрацію ринку.

Далі події розгорталися у традиціях бандитських 90-х. Новоявлені "господарі" публічно розповідали місцевим журналістам, що діють на законних підставах, бо фірму вони, мовляв, купили у Халаменди ще у серпні. І що ринок продовжує працювати у звичному режимі.

А непублічно вони розпочали терор. "Спочатку були викрадені касові апарати. Про це ми написали заяву до поліції. На сьогоднішній день фірма працює за підробними документами. У людей, що працюють на ринку, вимагають гроші, видаючи квитанції невідомого походження. Тим, хто відмовляється платити – погрожують розправою. Жодних офіційних рахунків немає. Усі зібрані кошти самозванці кладуть собі до кишені. В місті ходять чутки, що гроші з ринку везуть в офіс однієї з місцевих будівельних компаній, за якою вже давно тягнеться шлейф шахрайських схем з будівництвом,‘ а згодом, можливо, передають у так звану "ДНР", новим "власникам", - повідомив "Обозревателю" Халаменда.

До речі, самих нових "власників" так ніхто і не бачив. Від їхнього імені публічно виступали такі собі Бобик, який представився юристом, та Довгий, який назвав себе заступником директора - і при цьому ледь пригадав назву товариства, яке "очолює".

Крім того, жодних комунальних платежів чи проплат до міського бюджету рейдери не здійснюють.

До сьогодні ніхто не бачив також жодного договору купівлі-продажу, в існуванні якого запевняли журналістів і громаду люди, що назвалися новим керівництвом "Торгового сервісу". Ба більше: днями реальному власнику на засіданні комісії при Мінюсті вдалося довести, що зміни у реєстр внесли незаконно. Халаменду відновили у правах на його фірму, скасувавши попередню зміну даних у реєстрі.

Однак попри законне право Халаменди продовжити працювати на міському ринку – зробити цього бізнесмен не може. Адже поки він доводив права на свій бізнес у Києві – самопризначені "власники" віддали ринок в суборенду третій фірмі по зовсім липовим документам.

З кінця жовтня на території ринку і довкола нього постійно перебувають групи людей спортивної статури. Представників законного власника на територію не впускають. На нього минулої суботи у присутності поліції був скоєний напад: коли він намагався поспілкуватися з представниками людей, що захопили ринок, чоловік у перуці підбіг до Халаменди і намагався облити його фекаліями.

Тоді поліція затримала трьох нападників, котрі були одягнені у зелений спецодяг, як і самі рейдери.

Впродовж дня адвокати Халаменди повідомляли поліцію про те, що є спроби напасти на нього повторно біля його авто. Адже там напоготові стояла людина з відром фекалій. Також власник ринку наголошував на допуску його особистої охорони, яку поліція витіснила.

Побоювання адвокатів справдилися - і їхнього клієнта таки облили нечистотами біля авто.

"Поліцейські тільки сміялися. Вони нічого не зробили, аби зупинити та затримати зловмисника, а також – невідомих, які нецензурно ображали журналістів місцевих видань, які там перебували", - розповідав Халаменда після нападу.

Він додав, що нападника все ж затримали, вірогідно, співробітники СБУ. Замовником Ігор Халаменда вважає Ярослава Кальяна, який раніше обливав нечистотами екснардепа Олександра Шевченка.

І саме прізвище Кальяна Халаменда називає серед тих, хто вкрав його бізнес.

"Організатори рейдерського захоплення – відомі у Івано-Франківську рекетири, яких кришує місцева поліція. Це Ярослав Кальян (Патлатий), Ігор Дутка (Сухий), Іллюк (Вазелін), Анатолій Гаврилюк (Гарік), якийсь Мельник. Основна їхня шахрайська схема – це рекет. Ці люди вже неодноразово наїжджають на підприємців, залякуючи, що вони будуть наступними", - розповів Ігор Халаменда.

Ярослав Кальян

Дії місцевих правоохоронців впродовж всього часу, що тягнеться ця історія, викликають чимало запитань. Попри суспільний резонанс, численні звернення та заяви постраждалих вони, як запевняють свідки подій, демонстрували повну бездіяльність: не реагували на напади, навіть не намагалися звільнити ринок від сторонніх осіб. Відносно останніх, до речі, відкрите кримінальне провадження зразу за трьома статтями: самоуправство, підроблення документів та шахрайство.

Поліцейські не роблять нічого, аби завадити рейдерам вимагати гроші у продавців на ринку. Хоча частина підприємців зверталася зі скаргами з цього приводу.

Більше того: коли правоохоронні органи відшукали викрадений наприкінці жовтня службовий автомобіль, то повернули не законним власникам, а віддали "на зберігання" рейдерам.

А коли законний власник домігся арешту на майно "Торгового сервісу", аби його не розпродали самозванці - представники поліції запропонували "соломонове рішення": закликали представників обох сторін конфлікту залишити територію ринку – начебто задля уникнення сутичок.

Власника "Торгового сервісу" не впускають на фірму

"На сьогодні представники "Торгового сервісу" відсутні на ринку. Однак, за оперативною інформацією, там працюють невідомі особи, які не мають жодних підстав здійснювати будь-яку діяльність на цій території", - розповів адвокат Халаменди Тарас Жарський.

Однак і на цей факт поліція жодним чином не реагує. Як і на те, що люди, які досі блокують доступ до ринку, мають вогнепальну зброю. Адвокат Жарський наголошує: дивна бездіяльність місцевої поліції викликає підозру, що окремі правоохоронці можуть перебувати у змові з рейдерами.

Тарас Жарський

"Складається враження, що хочуть затягнути процес. Нам достеменно невідомо, для чого це робиться. Можуть бути різні варіанти розвитку подій. Можливо, це буде ще одна підробка документів. Ми навіть приблизно не можемо спрогнозувати ситуацію", - розводить руками Жарський.

Критикує бездіяльність місцевої поліції і мер Івано-Франківська Руслан Марцинків. Він зазначає: містяни наполохані подіями довкола міського ринку. Однак поліція не робить нічогісінько, аби їх заспокоїти.

"Найприкріше те, що сьогодні, так виглядає, будь-який реєстратор в Україні може за одну хвилину переписати будь-яке майно на іншого власника. Без згоди власника… Я звернувся до обласної державної адміністрації, до представників нової влади, щоби розібратися. Бо люди хвилюються. Люди до мене телефонують. Франківці стурбовані, бо у місто повертаються 90-ті. І тут би мали реагувати правоохоронні органи", - зазначив він в ефірі одного з міських телеканалів.

Тож Ігорю Халаменді не залишається нічого іншого, як домагатися справедливості на вищих рівнях. Він обіцяє, що діятиме виключно у рамках правового поля. І сподівається, що місцева поліція повернеться до виконання своїх прямих обов’язків.

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