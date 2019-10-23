Як поліція і авторитет "підім'яли" всіх браконьєрів Одеси: резонансні деталі розслідування

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) активно розслідує справу колишнього начальника обласної поліції Одеси Дмитра Головіна. Ще посеред літа "велику рибу" затримали на незаконній схемі з контрабанди тютюнових виробів на 50 мільйонів гривень.

Поки скандальний поліцейський перебуває лише під нічним домашнім арештом, OBOZREVATEL публікує інформацію про інші можливі корупційні оборудки копа, які завдали мільйонних збитків Україні.

Під дахом поліції

25 липня співробітники НАБУ разом зі слідчими Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) викрили злочинну групу з чотирьох осіб, які незаконно заволоділи партією тютюнових виробів, а це декілька фур із цигарками. Вилучений товар оцінюється приблизно у два мільйони доларів.

Серед порушників — ексначальник Одеської обласної поліції Дмитро Головін, який подав у відставку зі своєї посади за три місяці до арешту.

Після затримання Нацагентство з попередження корупції виявило, що поліцейський приховав від офіційного декларування доходи розміром 819 тисяч гривень. Зараз НАБУ і САП розслідують ряд інших корупційних справ, до яких причетні браконьєрство, а ще щомісячні "плани" від рядових співробітників поліції.

Дмитро Головін УП

Дмитро Головін був лише ланкою в ланцюжку незаконного "дахування" рибних браконьєрів Одеської області. Всі кошти "заходили" до кишень як вищих чинів поліції і СБУ, так і керівництва Державного рибного агентства.

Королі браконьєрів

За даними ЗМІ та власних джерел OBOZREVATEL, Дмитро Головін належав до цілої злочинної групи, яка займалася забезпеченням браконьєрства на півдні України. Використовуючи своє становище, а також тісні зв'язки з керівником Державного рибного агентства України Ярославом Бєловим, "дахувати" вирішили дрібних рибалок, видаючи їм дозволи на незаконний вилов риби. Брали три гривні з кожного кілограма.

У такий спосіб взяли під контроль одразу кілька водойм, острів Сасик, Білгород-Дністровський лиман.

"Промишляв у Дністровському лимані промисловим неводом без жодного папірця й дозволу, виловивши під повним прикриттям понад тисячу тонн за середньою ціною 15 грн/кг. Цієї весни підім'яли під себе рапановий бізнес Одеської області", — повідомляє джерело.

Як пише видання Антикор, за збір каси, а також контроль за виходом на воду, відповідав кум Дмитра Головіна, громадянин Греції, який отримав посвідку на проживання в Україні у 2017 році — Григоріс Куюмцідісіс, відомий у кримінальних колах як Гриша Грек. "Бізнес-партнером" і помічником останнього є скандально відомий у Одесі Григорій Мельниченко.

Гриша Грек

Також за словами джерела, у схемі брав участь і керівник Чорноморського басейнового управління Євген Камінський.

"Камінський розподілив драги для вилову рапана як їм заманулося. Підімнули та увійшли до підприємства "Лиман" Олександра Шлапака і дуже погано з ним обійшлися, дуже! Долучилися, забравши 30% його акцій. Плюс, понад 50 човнів вели промисел рапана під його "дахом", три грн з кілограма йому віддавали. Прибивали всіх здавати рапана тільки на завод Шлапака.

Підприємство "Лиман" youcontrol

А ще з верхівкою агенства мудрують створити СТРГ на Дністровському лимані, а в самому СТРГ запустити ще два неводи промислових (притому, що лиман є прохідним, сполучається з Дністром і Чорним морем і на ньому 25 користувачів).

Подейкують, за СТРГ на Дністровському лимані ціна питання — п'ять мільйонів доларів, на кшталт: дав 100 "штук" і пішли гойдалки. Орендував ставки 480 га в Білгороді-Дністровському, хоче вирощувати і зарибнювати коштом користувачів лиману, плюс товарна риба", — детально описує схему джерело.

Все той же Антикор доповнює інформацію і стверджує, що на ОПГ висить декілька замовних вбивств.

"Так, у листопаді 2017 року в селі Маяки внаслідок підриву саморобного вибухового пристрою, підкладеного під днище машини, був убитий місцевий рибалка. У червні того ж року в тих же Маяках був розстріляний човен сина відомого еколога Одеської області Русєва. Природно, ці справи були поховані поліцією", — йдеться в публікації.

З огляду на недавнє затримання одного з фігурантів групи НАБУ, правоохоронні органи за бажання можуть дізнатися деталі всіх незаконних схем ОЗУ. А пізніше й покарати кожного, хто вирішив незаконним шляхом заробити мільйони гривень на водних багатствах України.

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