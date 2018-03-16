Як після бомбардування: в мережі показали свіжі фото з Криму

Стан доріг та інфраструктури в окупованій Російською Федерацією Ялті за час анексії Криму тільки погіршився.

"Ялта. Перлина в гавані. Багато фото процвітання", - пише в Twitter блогер RoksolanaToday & Крим.

Так, причал буквально розвалюється блоками. А дорога на набережній розсипається на шматки. Крім того, сміття збирається горами біля парканів.

Місцева мешканка Illona Karaçan написала на своїй сторінці в Facebook, що самозваній владі міста ніколи займатися справжнім, як не було на це часу в минулому.

"#Строимбудущее" - хештег на плакаті, розташованому в Ялті, біля підніжжя чавунного Леніна. Майбутнє представлено звивистою дорогою в формі моста, під яким їздять потяги і стоять літаки, дельфінами стрибають на скелі і написом на воді "завод море". У ста метрах від прекрасно намальованого кольорового майбутнього здибився і покрився тріщинами сірий асфальт справжнього, обвалилися два брудно-рудого від іржі пірсу, море безперешкодно розмиває набережну, яка руйнується", - написала вона.

Користувачів мережі шокували зміни в зовнішності курортного міста.

"Крим чекає на туристів! Крим, дорогий, на що ти перетворився?" - відзначили в мережі.

"Точно війни не було? Не бомбили", - помітив масштаби руйнувань Влад Віхров.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше стало відомо, що продає жителям Сімферополя представництво одного з найбільших світових операторів роздрібних мереж "Ашан".