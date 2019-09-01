"Як під копірку": знайдені подібності Путіна та Гітлера

Інформаційні атаки сучасної Росії схожі на методи гібридної війни, до яких вдавався нацистський диктатор Адольф Гітлер.
Про це повідомляється в сюжеті ТСН. Журналісти на прикладі польського прикордонного містечка Глівіце показали, якою пропагандою атакували Польщу напередодні Другої світової війни (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
"Саме тут вперше в історії використали ЗМІ для проведення війни в ефірі. Це перший приклад fake news для військових цілей", – розповів історик Каміл Картасінській.
Адольф Гітлер і Володимир Путін
Колаж
Відзначається, що місто, в якому знаходилася стратегічна радіомовна станція, захопили німецькі військові, проте все мало виглядати навпаки – нібито німецький Глівіце несправедливо перебував під владою Польщі. Для цього були використані переодягнені "зелені чоловічки зразка 1939 року".
"Кремль зараз, як під копірку, повторює інформаційні атаки нацистів", – сказано в матеріалі.
Як писав OBOZREVATEL:
Президент США Дональд Трамп скасував свій візит до Польщі через наближення смертоносного урагану "Доріан", який може нанести удар по Флориді.
Водночас польський уряд вирішив не запрошувати на заходи президента Росії Володимира Путіна, що викликало бурхливу реакцію в російської сторони.
Так, топ-пропагандистку Кремля Ольгу Скабєєву обурило пояснення Польщі, чому Володимира Путіна не запросили на річницю Другої світової.
На Польщу образилася й офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.
Через Володимира Путіна до Варшави відмовився приїжджати і президент Білорусі Олександр Лукашенко.
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