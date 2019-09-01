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"Як під копірку": знайдені подібності Путіна та Гітлера

2.2т Читати матеріал російською

Інформаційні атаки сучасної Росії схожі на методи гібридної війни, до яких вдавався нацистський диктатор Адольф Гітлер.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН. Журналісти на прикладі польського прикордонного містечка Глівіце показали, якою пропагандою атакували Польщу напередодні Другої світової війни (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Саме тут вперше в історії використали ЗМІ для проведення війни в ефірі. Це перший приклад fake news для військових цілей", – розповів історик Каміл Картасінській.

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Адольф Гітлер і Володимир Путін

Адольф Гітлер і Володимир Путін

Колаж

Відзначається, що місто, в якому знаходилася стратегічна радіомовна станція, захопили німецькі військові, проте все мало виглядати навпаки – нібито німецький Глівіце несправедливо перебував під владою Польщі. Для цього були використані переодягнені "зелені чоловічки зразка 1939 року".

"Кремль зараз, як під копірку, повторює інформаційні атаки нацистів", – сказано в матеріалі.

Як писав OBOZREVATEL:

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Теми
російська пропаганда Друга світова війна
Місце
Росія
Теги
пропаганда війна видео Новини Росії фейки
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Waix Alex
Waix Alex
Когда уже сдохнет ваш проклятый всеми Путлер!
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Ukr Igore
Ukr Igore
Андрущенко Владимир, Я тобі давай дам, все не зможеш унести
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Waix Alex, сразу после тебя.. Дай пример долбодятел...
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Это на Обозе, как у Гитлера с Гебельсом, однозначно.
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Ukr Igore
Ukr Igore
Сиромашенко Александр, Себто у пу з Гундяєм
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