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27 лютого • оновлено в 14:14
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Як партію Анатолія Шарія очолила новороска-сталіністка

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Про те, хто така Антоніна Бєлоглазова, більшість українців дізналися порівняно недавно. Номер 3 у виборчому списку партії скандального проросійського блогера Анатолія Шарія виявилася переконаною кримнашисткою і сталіністкою. Хто вона, яких поглядів дотримується і як потрапила під крило Шарія – розбирався OBOZREVATEL.

Бєлоглазова: від "рядового співробітника" - в "топи" партії Шарія

Незграбні флешмоби з червоними кульками, перманентні провокації і тонни маніпуляцій та антиукраїнської пропаганди в інтернеті, що розганяються тисячами безликих юзернеймів... Саме таким простим рецептом отримання електоральної підтримки в воюючій вже майже 6 років країні скористався скандальний проросійський блогер Анатолій Шарій в ході парламентських перегонів, в яких брала участь і його наспіх зібрана партія.

І це майже спрацювало. В Україні знайшлося близько 3% людей, які вважають, що країні потрібні депутати з партії імені людини, протягом довгих років займається системною дискредитацією як країни в цілому, так і армії, що цю країну захищає, зокрема.

Про одну з близьких соратниць Шарія ми сьогодні і розповімо. Знайомтеся: третій номер виборчого списку партії Шарія, кримнашистка і сталіністка – Антоніна Бєлоглазова.

Антоніна Бєлоглазова

Антоніна Бєлоглазова

Facebook

Незважаючи на те, що Бєлоглазова не перший рік обертається у медіа-сфері, ще недавно про її існування мало хто знав. Все змінилося тоді, коли вона вирішила розпочати політичну кар'єру в якості голови партії Анатолія Шарія та коли з'ясувалися шокуючі подробиці про справжні переконання однієї з топів цієї "української політичної сили".

Співпрацювати з Шаріем вона почала кілька років тому – з 2016-го, коли, якщо вірити зазначеній Бєлоглазовою інформації в її профілі у Фейсбук, вона почала працювати на сайті "ШарійNET".

Як партію Анатолія Шарія очолила новороска-сталіністка

Уже в 2017-му Бєлоглазова отримала перше "визнання": у вересні її прізвище з'явилося на сайті "Миротворець" з позначкою "учасник інформаційної спецоперації країни-агресора проти України". Тоді ж діяльністю Антоніни цікавилися і в СБУ.

"За даними СБ України, вона за" гонорари "знімає відеосюжети, які блогер використовує на своєму каналі в Youtube для дискредитації України в інтересах російських спецслужб", - заявляли тоді в службі.

4 вересня Бєлоглазову навіть запрошували в СБУ – на розмову. "Співробітники СБУ інформували її про неприпустимість проведення можливої протиправної діяльності на шкоду безпеці України і оголосили офіційне застереження. Після завершення бесіди жінка була вільна", - цитувала СБУ Українська правда.

Як партію Анатолія Шарія очолила новороска-сталіністка
Як партію Анатолія Шарія очолила новороска-сталіністка

Побічно небезпідставність претензій СБУ тоді підтвердила реакція на подію самого Шарія: він почав розганяти меседж, що Бєлоглазову... викрали спецслужби. І погрожував влаштувати з цього приводу прес-конференцію в ЄС і оприлюднити відеодокази викрадення – з відповідними наслідками для СБУ і країни.

На прес-конференцію в ЄС Бєлоглазова таки поїхала – у супроводі скандально відомого Руслана Коцаби. Правда, європейських журналістів їх показовий виступ не зацікавило.

Як партію Анатолія Шарія очолила новороска-сталіністка

Картинку кричущих порушень свободи слова і "розгулу нацистів" в Україні Бєлоглазова намагалася формувати дуже послідовно. Наприклад, два роки тому вона розповідала спецпредставникові ОБСЄ Арлему Дезіре про те, як на неї під час одного з мітингів у Києві "напали представники націоналістичних організацій".

Як партію Анатолія Шарія очолила новороска-сталіністка

"Жертвою нападу" себе Бєлоглазова оголосила і на одному із судів, де обирався запобіжний захід для Юлії Кузьменко, якій пред'явлено підозру в причетності до вбивства білоруського журналіста Павла Шеремета.

Як партію Анатолія Шарія очолила новороска-сталіністка

Показово: на сайті "Шарій.нет", де досі працює Бєлоглазова, при введенні в рядок пошуку її прізвища спливають лише численні повідомлення про "напади" на неї. І цей факт, і стиль поведінки Бєлоглазова наштовхують на думку, що створення подібної "картинки" - одне із завдань її роботи в Україні.

Як партію Анатолія Шарія очолила новороска-сталіністка

У списку партії Шарія, яку він сам, ніби підкреслюючи "серйозність" своєї політичної платформи і конструктивність передвиборної програми, охрестив абревіатурою Є.Б.А.Ш, Антоніна Бєлоглазова зайняла почесне третє місце – відразу після самого Шарія та його дружини Ольги Бондаренко. З огляду на те, що подружжя Шаріїв проживає поза межами України (а сам Анатолій взагалі не міг в'їхати в країну через перебування в розшуку за кримінальною статтею) – саме Антоніна Бєлоглазова очолила партію.

Як партію Анатолія Шарія очолила новороска-сталіністка

Передвиборна програма партії базувалася навколо обіцянки "выгонЕм воров" (так-так, саме так деякий час було написано на сайті цієї "політсили"). Але навіть її, як показала розмову Бєлоглазовоої з блогером Володимиром Золкіним, вона запам'ятати не змогла: під час інтерв'ю Антоніна не змогла відповісти на елементарні питання з приводу того, з ЧИМ і НАВІЩО члени партії Шарія рвуться до влади.

Як партію Анатолія Шарія очолила новороска-сталіністка

Хто така Бєлоглазова?

Офіційна інформація про біографію Бєлоглазової вмістилася в пару речень: народилася 24 квітня 1991 року у Києві. Має вищу освіту. Працює на Шарія. До цього співпрацювала з "Медіа-потоком".

Підтримка "Новоросії", тісні контакти з російськими націоналістами, святкування річниці окупації Криму – саме таких поглядів дотримується "український політик" Бєлоглазова. Українські блогери розкопали величезний масив відеопідтверджень її переконань.

Ось вона в компанії активістів одіозної російської організації НОД – у Москві, радіє 3 річниці "приєднання Криму до Росії" і тому, що "більша частина українського шматка стала Російською Федерацією". "Ми, звичайно, раді цій події, тому що багато людей хотіли повернутися до складу Росії, як це було раніше. І ми вітаємо всіх кримчан з цим святом", - зі щасливою посмішкою стверджує Бєлоглазова.

За відео видно: з багатьма учасниками російської організації НОД Антоніна – на короткій нозі.

Ця організація відома беззаперечною підтримкою Путіна і вигаданої ним "Новоросії". На сайті НОДу, наприклад, досі ведеться збір грошей і гуманітарки для терористів ОРДЛО.

Як партію Анатолія Шарія очолила новороска-сталіністка
Як партію Анатолія Шарія очолила новороска-сталіністка

А російська "Новая газета" ще у 2015 році писала про те, що члени НОД були задіяні у вербуванні "добровольців", які вбивали на Донбасі українців.

Як партію Анатолія Шарія очолила новороска-сталіністка

Крім того, активісти НОДу переконані: землі України повинні належати Росії. І мають на меті "повернутися до батьківщини в межах СРСР 1945-1991 років". І Антоніна їх у цьому підтримує. Адже, за її ж словами, вона не має нічого проти того, щоб "Київ взяти в 2018-м".

До речі, "наших" на мітингу Бєлоглазова шукає по домовленому орієнтиру: прапору "Новоросії".

А ось, вже після мітингу Бєлоглазова зі щенячим захватом описує, як чекала приїзду і виступу Путіна з приводу річниці окупації Криму.

І обурюється твердженням, що Сталін винен у вбивстві мільйонів людей.

Блогери Андрій Попик та Сергій Стерненко також оприлюднили масив фото і відео, які підтверджують контакти Бєлоглазової з російським пропагандистом Гремом Филипсом і навіть з тоді ще радником Путіна Глаз'євим.

Як партію Анатолія Шарія очолила новороска-сталіністка

Андрій Попик також звернув увагу на брата Бєлоглазової Костянтина Мамросенко, одного з лідерів партії Шарія в Запоріжжі. Біографія Мамросенко цілком заслуговує окремої публікації. Активний учасник так званої "російської весни", він разом з російським терористом "Моторолою" у 2014 році брав участь у захопленні Харківської ОДА, потім сидів в СІЗО за сепаратизм, звідки незрозумілим чином вийшов під заставу. А у 2017 році, як повідомляли ЗМІ, Мамросенка судили вже за чистий кримінал – разом з подільником він орендував приміщення, обладнав там клітку і мав намір тримати там викрадених людей і вимагати за них викуп.

Так що "патріотів" і "правдолюбів" в керівництві партії "самого чесного блогера" - хоч відбавляй.

Після відеоблогів Стерненко і Попика Анатолій Шарій записав відеоролик, в якому спробував зберегти хорошу міну при поганій грі. Мовляв, він випадково дізнався про існування цих відео – і вирішив розповісти про них своїм шанувальникам, поки "ці відео не почали тягати українські ЗМІ – а вони будуть це робити". На думку Шарія, переконання Бєлоглазової – це недобре, але все це - не більше ніж помилки молодості. І відразу після знайомства з ним (яке, за запевненнями Шарія, сталося через два місяці після зафіксованих на відео подій) вона повністю змінила свою думку. Проте Шарій, мовляв, має намір ініціювати питання про її зняття з посади глави партії: "тому що я так вирішив" - і залишити Бєлоглазову членом партії.

У своєму відеовиправданіі він надав слово і самій прихильниці НОДу. Дослівно вона сказала наступне:

"Кожен з нас не є ангелом. У кожного в житті були зашквари. Хтось був там, хтось - в іншому місці, робив те чи інше. Кожен з нас повинен розуміти, що протягом життя у людини змінюються погляди, хтось щось пробує, щось знаходить. Я кажу про конкретно погляди. Політичні. Ну, про ті чи інші погляди. Так ось, я жива людина і в мене теж були різні погляди. Хочу сказати, що я вже не є тією людиною і вже давно не роблю... скажімо так... не спілкуюся з тими людьми, з якими спілкувалася тоді. І то це був короткий період. Ну, та й нехай", - заявила Бєлоглазова, яка не так давно хизувалася у Фейсбук участю в дводенному тренінгу з ораторської майстерності від "регіоналки" Олени Бондаренко. Як бачимо, тренінг вдався.

Як партію Анатолія Шарія очолила новороска-сталіністка

При цьому Бєлоглазова чомусь старанно уникала конкретики як щодо суті своїх стрімко мінливих поглядів, так і в тому, з якими саме людьми і які відносини її пов'язували.

Хоча, якщо подивитися ще одне відео з її участю – неважко помітити, що Бєлоглазова на акціях і в штабі НОД була абсолютно не випадковою людиною. Настільки невипадковою, що їй навіть доручили займатися організацією спільних акцій НОД і наближеної до них "Глобальной волны" - основним завданням якої є популяризація псевдонаукових теорій на кшталт "переїзду світового уряду до Росії" і "божественної просвітницької місії росіян" і підтримки Путіна з боку "найвпливовіших інопланетян".

Самі НОДывци кажуть: вийти з НОД – неможливо. І немає жодного підтвердження того, що Бєлоглазова звідти вийшла. Принаймні, до Москви вона катається регулярно – досі.

Як партію Анатолія Шарія очолила новороска-сталіністка
Як партію Анатолія Шарія очолила новороска-сталіністка
Як партію Анатолія Шарія очолила новороска-сталіністка
Як партію Анатолія Шарія очолила новороска-сталіністка
Як партію Анатолія Шарія очолила новороска-сталіністка
Як партію Анатолія Шарія очолила новороска-сталіністка
Як партію Анатолія Шарія очолила новороска-сталіністка
Як партію Анатолія Шарія очолила новороска-сталіністка

Горезвісний ролик-виправдання на каналі Шарія провисів не довше 10 хвилин. Після того "найчесніший блогер" його видалив. Чи то сказав/засвітив щось зайве, чи то різко передумав піднімати цю тему взагалі. А може – дізнався, що існує щось більше, ніж те, що вже побачила Україна.

І якщо це "щось" існує – ми його обов'язково знайдемо.

А поки OBOZREVATEL приєднується до вже озвучених вимог до СБУ почати кримінальне провадження щодо Антоніни Бєлоглазової. Як мінімум, за статтею 110 Кримінального кодексу України – за публічне посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
російська пропаганда
Особа
Анатолій Шарій
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Воронин Игорь
Воронин Игорь
Что цензор, что обозреватель, помойка еще та))))
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Wereschcagin-Yanko Andrew
Wereschcagin-Yanko Andrew
Мишаня, как бы ты не пыжился, но тебя размажут вместе с твоей помойкой.
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Мачинський Олексій
Мачинський Олексій
Піду на вулицю, спіймаю та дам пізди...
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Wereschcagin-Yanko Andrew
Wereschcagin-Yanko Andrew
Мачинський Олексій, и сядешь на долго. Ты ведь даже не сбушный стукачь и любитель мочи как Регор.
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