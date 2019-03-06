Екс-ватажок "ДНР" "здався" Україні: з'явилася суперечлива інформація

У мережі з'явилася інформація про те, що в Україну втік колишній "глава ЦВК ДНР" Роман Лягін, який організовував псевдореферендум на Донбасі 11 травня 2014 року.

Її оприлюднила на сторінці у Facebook нардеп від "Самопомочі" Наталія Веселова. За її словами, Лягін швидко розчарувався в ідеалах псевдореспубліки й почав критикувати ватажків "ДНР", за що потрапив "на підвал".

"Світлана Дрюк не лише цінний свідок, а й у певному сенсі агент українських спецслужб, яка здобула для нашої країни цінні документи, що доводять безпосередню участь російських кадрових військових у війні на території України, а також розкривають плани подальшої агресії. Таким само цінним свідком є Роман Лягін — колишній "голова ЦВК ДНР", який організовував псевдореферендум 11.05.2014-го", — повідомила вона.

"Отримавши свободу, він втік до РФ. Там на нього чекала тюрма. У нього залишився один шлях: Україна, де він пройшов за програмою СБУ "На тебе чекають вдома", і став цінним свідком. Для України дуже важливо мати якомога більше таких свідків. Ними могли б стати і Захарченко з Плотницьким, якби не були б такими впевненими у своїх російських кураторах", — підсумувала Веселова.

OBOZREVATEL зв'язався із Наталією Веселовою, яка повідомила, що дійсно не знайшла підтвердження даної інформації, хоча раніше чула про це від декількох джерел.

Про повернення Лягіна в Україні за програмою "На тебе чекають вдома" не чули і в самому СБУ.

Роман Лягін Голос Севастополя

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарна "ополченочка" Світлана Дрюк перейшла на бік України і тепер співпрацює з українською контррозвідкою. Вона розкрила сценарій, який може застосувати Росія в разі масштабного наступу на Україну.

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