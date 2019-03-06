|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Екс-ватажок "ДНР" "здався" Україні: з'явилася суперечлива інформація

83.8тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилася інформація про те, що в Україну втік колишній "глава ЦВК ДНР" Роман Лягін, який організовував псевдореферендум на Донбасі 11 травня 2014 року.

Її оприлюднила на сторінці у Facebook нардеп від "Самопомочі" Наталія Веселова. За її словами, Лягін швидко розчарувався в ідеалах псевдореспубліки й почав критикувати ватажків "ДНР", за що потрапив "на підвал".

"Світлана Дрюк не лише цінний свідок, а й у певному сенсі агент українських спецслужб, яка здобула для нашої країни цінні документи, що доводять безпосередню участь російських кадрових військових у війні на території України, а також розкривають плани подальшої агресії. Таким само цінним свідком є Роман Лягін — колишній "голова ЦВК ДНР", який організовував псевдореферендум 11.05.2014-го", — повідомила вона.

Новини
''Ополченочку'', яка перейшла на бік України, попередили про небезпеку

"Отримавши свободу, він втік до РФ. Там на нього чекала тюрма. У нього залишився один шлях: Україна, де він пройшов за програмою СБУ "На тебе чекають вдома", і став цінним свідком. Для України дуже важливо мати якомога більше таких свідків. Ними могли б стати і Захарченко з Плотницьким, якби не були б такими впевненими у своїх російських кураторах", — підсумувала Веселова.

OBOZREVATEL зв'язався із Наталією Веселовою, яка повідомила, що дійсно не знайшла підтвердження даної інформації, хоча раніше чула про це від декількох джерел.

Про повернення Лягіна в Україні за програмою "На тебе чекають вдома" не чули і в самому СБУ.

Роман Лягін

Роман Лягін

Голос Севастополя

Екс-ватажок "ДНР" "здався" Україні: суперечлива інформація

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарна "ополченочка" Світлана Дрюк перейшла на бік України і тепер співпрацює з українською контррозвідкою. Вона розкрила сценарій, який може застосувати Росія в разі масштабного наступу на Україну.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини ДНРтерористи "ДНР"
Поділитися у Facebook
36
Коментарі
19
33
Смішно
191
Цікаво
5
Сумно
16
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Булах Петр
Булах Петр
Помилку може зробити тільки дитина якій 5-7 років від народження. А це дорослий дядя Це просто флюгер. Шматок лайна. І не факт. що коли зміниться ситуація для нього, то він не використає цю ситуацію собі на користь. Він став патріотом України? Ні! І там такого лайна більш ніж дохуя, які "вдруг резко полюбили" Україну, коли їм стало кислувато після спілкування З кацапським гавном.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Попова Ольга
Попова Ольга
Булах Петр, ЕСЛИ ОНИ ПОМОГУТ ОТРЕЗАТЬ ГОЛОВЫ ОРКАМ УБЫВАВШИМ НАШИХ ХЛОПЦЕВ , ТО МЫ ИХ ПОМИЛУЕМ ПОКА , ПРИ УСЛОВИИ ЧТО РУКИ НЕ В КРОВИ , !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Щирый Мокряк
Щирый Мокряк
Как узнать, что укроинец врет? Правильно... У него открыт рот.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Щирый Мокряк, у бот-программы нет рота, это кусок кода. Поэтому она может врать,как ты..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Stasinenko Yevhen
Stasinenko Yevhen
Бегут крысы, бегут. Знают, что россия их предаст, в любом случае предаст
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Наші блоги