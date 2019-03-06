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Як охороняють Кримський міст: з'явилися нові фото

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В окупованій Керчі триває будівництво комплексу для воєнізованої охорони Кримського мосту.

Зокрема в районі Цементної слобідки виритий котлован і готовий фундамент під перший будинок, передає "КерчьИНФО".

Для фундаменту другої будови плетуть арматуру, під третю — тільки риють котлован.

Як охороняють Кримський міст: з'явилися нові фото
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Як охороняють Кримський міст: з'явилися нові фото
Як охороняють Кримський міст: з'явилися нові фото
Як охороняють Кримський міст: з'явилися нові фото

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Кримський міст
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Молчанов Стас
Молчанов Стас
От кого защищать ????? Только руский президент может дать команду на уничтожения домов в своей стране на убийство своих детей в школе предать своих содат !!!!
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Интересно, от кого собрались защищать мост строя защитные сооружения в Керчи? От на падания со стороны Крыма? К тому времени как его надо будет защищать от моста останутся одни опоры.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Жителю Сыктывкара, разбившему памятник рублю, дали полтора года колонии усиленного режима. Хотя в России есть 146 миллионов свидетелей, что рубль сам упал.
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