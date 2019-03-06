Як охороняють Кримський міст: з'явилися нові фото

В окупованій Керчі триває будівництво комплексу для воєнізованої охорони Кримського мосту.

Зокрема в районі Цементної слобідки виритий котлован і готовий фундамент під перший будинок, передає "КерчьИНФО".

Для фундаменту другої будови плетуть арматуру, під третю — тільки риють котлован.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня по ній запустили рух.

Командувач ВМС України Ігор Воронченко заявив, що Кримський міст не пристосований до типових для півострова природних явищ і скоро зруйнується.

Кримський міст в разі обвалення фактично відріже Азовське море від міжнародного судноплавства.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!