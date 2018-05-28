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Як обвалилася економіка Криму через Росію: з'явилося показове фото

8.2тЧитати новину російською

В окупованому Росією Криму зафіксовано сильне зниження освітлення з 2012 по 2016 рік, що свідчить про серйозний економічний спад.

Про це повідомляється на сайті Міністерства з питань тимчасово окупованих територій (МВОТ), де опубліковано аналіз даних космічної зйомки Донбасу.

"В цілому на території тимчасово окупованого півострова рівень освітленості знизився на 26%. Найбільш видиме зниження рівня освітленості можна спостерігати для центральних районів АР Крим та для населених пунктів орієнтованих на надання лікувально-курортних послуг (Ялта, Алушта, Євпаторія - Заозерне)", - написано в повідомленні.

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Відзначається, що споживання електроенергії в усьому світі вважають важливим показником економічної активності. У країнах з низьким і середнім рівнем доходу зміна нічної освітленості на 1% приблизно дорівнює зміні доходу на 1%.

Примітно, що найменше зниження рівня освітленості для населених пунктів було зафіксовано в тих населених пунктах, в яких розміщені об'єкти Чорноморського флоту і ВС Росії (Севастополь, Феодосія, Джанкой, Новофедорівка) і в районі будівництва Керченського мосту (острів Тузла).

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше міністерство показало, як знизився рівень економіки в окупованих районах Донецької і Луганської областей.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
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