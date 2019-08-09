Як "негідник і сепаратист" Коровченко мало не пройшов до Верховної Ради по 210 округу

Позачергові вибори народних депутатів України по 210 округу на Чернігівщині наробили вже чимало шуму в інформаційному просторі України. Під час підрахунку голосів виборців члени ОВК, йомовірно, підігравали одному з кандидатів – одіозному Коровченку Сергію Володимировичу.

Його оголосили переможцем, але, схоже, що справедливість має всі шанси перемогти, і народним депутатом України від 210 виборчого округу таки стане справжній переможець. Незважаючи на заангажованість членів ОВК, суд ухвалив рішення переглянути підсумки підрахунку голосів.

У цьому контексті наші журналісти вирішили проаналізувати, які технології, протизаконні махінації і фальсифікації могли застосовуватися штабом Коровченка, щоб відібрати перемогу у того кандидата, за якого дійсно віддали голоси більшість людей 210 округу.

Далі в матеріалі ми наведемо покрокову інструкцію "Як сепаратистові і негідникові стати народним обранцем", але перш за все розповімо про те, хто такий Сергій Коровченко і чому його місце може виявитися не в парламенті, а на лаві підсудних: у нашому розпорядженні опинилася повістка ГБР, якою останнього викликають на допит у справі "про здачу Криму".

ХТО ТАКИЙ КОРОВЧЕНКО

Сергій Володимирович Коровченко відомий тим, що за часів президентства Віктора Януковича очолював Головне управління юстиції Міністерства юстиції в АР Крим. По суті, був міністром юстиції Криму. У момент анексії півострова на Коровченка покладали великі надії люди з найближчого оточення Путіна – Затулін і Глазьєв. Вони хотіли зберегти Коровченка на посаді міністра юстиції вже за окупаційної влади.

Фігуранта "плівок Глазьєва і Затуліна" Коровченко в опублікованих розмовах називали людиною кума Володимира Путіна – Віктора Медведчука. За задумом окупантів, роль міністра юстиції АР Крим полягала в тому, щоб юридично супроводити перехід української території під "юрисдикцію" РФ, а також "поділитися" даними, що містяться в державних реєстрах Міністерства юстиції України.

Сергій Коровченко, який сьогодні, одягнувши вишиванку, намагається стати народним депутатом по 210 округу, ще на початку трагічних подій у Криму був активним учасником проросійських маніфестацій окупантів. На наведеному нижче знімку Коровченка можна розглянути в компанії Сергія Аксьонова та інших загарбників під час проходки в Криму. Як видно на фото, антураж ходи становлять російські прапори і радянська символіка, а на лацканах піджаків видніються георгіївські стрічки. За повідомленнями регіональних ЗМІ, Коровченко був у списку, поданому Путіну на нагородження "за повернення Криму". Також кандидат у народні депутати є "героєм" фільму-розслідування "Перевертні у вишиванках".

Сьогодні Сергія Коровченка звинувачують у державній зраді за ч.1, ст. 111 КК України. Кримінальне провадження № 420180100000000, розпочате Прокуратурою АР Крим на початку 2018 року, нині розслідується Головним слідчим управлінням СБУ. "Готував юридичну частину переходу півострова під" юрисдикцію "РФ", – сказано в підозрі.

ДБР ВИКЛИКАЄ СЕРГІЯ КОРОВЧЕНКА НА ДОПИТ (ПОРЯДОК)

За повідомленнями численних ЗМІ, справу в СБУ за прямою вказівкою екс-президента України намагався безпосередньо "спустити на гальмах" тодішній начальник слідчого управління СБУ Григорій Остафійчук. Понад рік справа припадала пилом в спецслужбі. Як наслідок, 6 червня 2019 року Державним бюро розслідуванням були внесені дані в ЄРДР про нове кримінальне провадження за № 62019100000000682 у справі Сергія Коровченка стосовно службових осіб СБУ за ч. 1, ст. 367 КК України за затягування розслідування "про здачу Криму" Коровченком.

Як стало відомо нашим журналістам, 15 серпня 2019 року о 10:00 Сергія Володимировича Коровченка на допиті чекатимуть слідчі Державного бюро розслідувань, які в даний момент розслідують вказане кримінальне провадження про затягування розгляду справи Коровченка "про здачу Криму". На підтвердження даного факту наводимо офіційну повістку ДБР, яка опинилася в нашому розпорядженні.

Достеменно відомо, що сьогодні правоохоронними органами України щодо Сергія Коровченка розслідується ще низка кримінальних проваджень, тому, передбачається, що у нього не залишалося іншого вибору, як сховатися від кримінальних переслідувань за депутатським мандатом. Заповітна "корочка" депутата необхідна Сергію Коровченку, як повітря, бо на карту поставлено дуже багато, а в саму виборчу кампанію були влиті колосальні кошти. Далі ми детально опишемо технології, якими, ймовірно, користувався кандидат, щоб отримати настільки жадану перемогу на виборах.

УМОВА №1: ЗАСІВАЙ, КОПАЙ і ВЕСЕЛИ

Відсидівши деякий час після анексії Криму в тиші, Сергій Коровченко повернувся в Україну і відразу ж почав вливати десятки мільйонів гривень у свій бізнес. Злі язики подейкують, що таким чином із ним нібито розрахувалися росіяни за сприяння в їх злочинних задумах із захоплення української території.

Усвідомлюючи свою токсичність і розуміючи, що навряд чи вийде пробитися в яку б то не було державну установу, Коровченко взявся "завойовувати" один з округів на Чернігівщині. Подалі від очей допитливих журналістів і правоохоронців. Його вибір припав на 210 виборчий округ із центром в Прилуках.

Протягом 4 років Сергій Коровченко більше нагадував, якщо не Діда Мороза, то ведучого "Поля Чудес" точно. З приводу і без приводу ним влаштовувалися різні акції, лотереї, де розігрувалися вельми недешеві подарунки: велосипеди, телевізори, мультиварки та інше.

Ближче до виборів Коровченко почав організовувати суботники, привозити відомих артистів. До слова, вартість виступів такого плану виконавців під час передвиборної агітації починається від 20 000 доларів США.

Місцеві запевняють, не обійшлося і без класичних продуктових наборів. Задіяна була важка артилерія.

УМОВА № 2: ТЕХНІЧНІ КАНДИДАТИ І ПСЕВДО "СЛУГИ НАРОДУ"

Спочатку Коровченку вдалося пробитися в ряди партії ВО "Батьківщина", в його соцмережах почали з'являтися спільні фото з Юлією Володимирівною, але коли після президентських виборів Тимошенко усвідомила, що такі кадри не додають їй рейтингу, було ухвалено рішення дистанціюватися від людини, якій закидають сепаратизм. Тому на фініші виборчої кампанії Коровченко все ж пішов самовисуванцем.

Чудово розуміючи, що в конкурентах у нього кандидат від настільки популярної нині партії "Слуга народу" і ще ряд сильних кандидатів, підозрюється, що було ухвалено рішення вдатися до технології реєстрації фейкових "слуг народу", технічних кандидатів і двійників потенційно сильних кандидатів.

Оскільки головними конкурентами на окрузі Коровченка виявилися місцевий депутат і представник ПП "Слуга народу" Дмитро Пахомов, а також самовисуванець Борис Приходько, який користується неабиякою підтримкою жителів округу, то їхні голоси вирішили "розмити".

У піку справжньому "слузі народу" Пахомову були зареєстровані ще два кандидати – Борсук Роман Петрович (ТОВ "СЛУГА НАРОДУ. З-І!") І Лук'янчук Михайло Юрійович (ГО "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ" СЛУГА НАРОДУ "). Розрахунок був, природно, на тих людей , які помиляться в бюлетені і поставлять галочку навпроти імені не того кандидата. Так, власне, і сталося. На двох Лук'янчук (1,53%) і Борсук (5,75%) відтягнули у справжнього кандидата від ПП "Слуга народу" Дмитра Пахомова 6 248 голосів або 7,28%. Якби не ця технологія, то Коровченко, ймовірно, не ввійшов би навіть у трійку претендентів.

Крім вищеописаної маніпуляції, також припускається, що Коровченком був створений однофамілець самовисуванця Бориса Вікторовича Приходька – Василь Іванович Приходько, який є безробітним пенсіонером. Дідусь відтягнув у Бориса Приходька 1 767 голосів (2,26%).

Крім цього з Києва були привезені ще ряд технічних кандидатів, які не мають до Чернігівщині ніякого відношення. Менш ніж за два тижні до виборів на користь Коровченка зняв свою кандидатуру боєць ДУК "Правий сектор" з позивним "Лелека" Юрій Сірик. Вишенькою на торті стала заява кандидата про те, що тільки лише Коровченко в силах зупинити реванш проросійських сил.

УМОВА № 3: ФАЛЬСИФІКАЦІЇ І ПІДКОНТРОЛЬНІ ЧЛЕНИ ОВК

Через два тижні після виборів, на 210 окрузі в Чернігівській області розгорається великий політичний скандал – там досі не можуть встановити переможця. Все це відбувається завдяки можливим фальсифікаціям і маніпуляціям з боку Коровченка. Чому так відбувається – далі в матеріалі.

Сергій Коровченко, як було зазначено вище, усвідомлював, що рясне засівання округу і реєстрація фейкових і технічних кандидатів не гарантує йому перемогу на виборах. Тому головним завданням його кампанії, ймовірно, було призначити підконтрольних людей в Окружну виборчу комісію (ОВК). Так, безліч ЗМІ вже написали, що глава ОВК по 210 округу Оксана Соколовська тісно пов'язана з Коровченком. Зупинимося на її особистості детальніше, а далі детально розпишемо, як глава ОВК допомагала Коровченку пройти в парламент і чому може опинитися за гратами.

Оксана Соколовська до Чернігівщини не має ні найменшого відношення, вона – Київський адвокат з вельми скандальною репутацією. Об'єднавчої рисою їх тандему є те, що обох називають "сепаратистами" і "агентами Кремля".

"Сама Оксана Соколовська широко відома своєю скандальною поведінкою, підтримкою сепаратизму на Донбасі і анексії Криму Росією. Свою проросійську позицію Соколовська демонструє в Facebook – виставила у себе на сторінці георгіївську стрічку, яка заборонена в Україні", – пише Аргументум .

Але не тільки цим відома глава ОВК. Саме Соколовська була єдиною, хто зголосився захищати одного з ГРУшників, якого українські бійці затримали на Донбасі, – Євгена Єрофєєва.

Перед тим як потрапити в полон, Єрофєєв вбив українського бійця Вадима Пугачова. Всі нормальні адвокати відмовилися захищати путінського найманця. І лише Соколовська вважала за честь стати представником інтересів Єрофєєва, підкреслює видання. Також у соцмережах Соколовської видно, що вона в гарних відносинах з адвокатами екс-президента Януковича.

Щоб упевнитися в зв'язку Коровченка і Соколовської, ми також вирішили звернутися до соціальної мережі Фейсбук. Там чітко простежується зв'язок двох ділків: хвалебні пости Соколовської на адресу цивільної дружини Коровченка, лайки від самого Коровченка і його родичів задовго до початку виборчої кампанії, а також лайки Соколовської на постах Коровченка про "перемогу на виборах" ще до офіційного оголошення результатів голосування. Але перейдемо все ж до того, яку роль відіграла Соколовська під час підрахунку голосів і хто, крім глави ОВК, був зацікавлений у "перемозі" Коровченка.

Відзначимо, що на 210 окрузі впевнену перемогу здобула ПП "Слуга народу" з результатом в 44,5%. З чого б усім цим людям віддавати свій голос не за мажоритарника від "Слуги народу" Пахомова, а за Коровченка – питання відкрите. Здається, все завдяки можливим фальсифікаціям!

"Опис абсолютного беззаконня на ОВК варто почати з бюлетенів, які валяються, де попало – на сцені, в кабінеті, відкритому для доступу сторонніх осіб, і взагалі – де заманеться голові ОВК Оксані Соколовській. Більш того, документи знаходяться навіть там, де немає взагалі жодного члена комісії. Важливо, що протоколи ділянок, на яких найбільше голосів набирає Коровченко, голова ОВК приймає радо, без проблем або уточнень, як гарячі пиріжки. Разом з тим, на ділянках, де перемогу здобувають інші кандидати, потрібен перерахунок голосів, а протоколи наштовхуються на стіну скарг і безпідставних зауважень", – повідомляли про хід підрахунку голосів регіональні медіа.

Звернула на себе увагу ЗМІ і неймовірно висока явка виборців 210 округ у вечірній час перед закриттям дільниць. Під час виборної вакханалії у зазначеній ОВК були відзначені наступні порушення.

На частині дільниць виявлено порушення при транспортуванні і зберіганні виборчої документації. По інших дільницях, невідомо як подавалися результати. Є розбіжності між протоколами ДВК і підсумковим протоколом ОВК. Крім того, були порушення при веденні безперервного засідання ОВК: під час нічних перерв, які оголошувала голова ОВК Соколовська, члени ДВК, які супроводжували виборчу документацію, їздили додому, залишаючи її в ОВК фактично без нагляду, що ставить під сумнів її цілісність і відсутність сторонніх втручань в документи.

Як повідомляли місцеві ЗМІ , під час повторного підрахунку голосів на одній з дільниць було виявлено 112 невідомих зайвих бюлетенів. Це було відзначено в постанові ОВК, затвердженій підписом голови та секретаря комісії. Голова ОВК Оксана Соколовська не змогла пояснити, де взялися ці бюлетені і де вони враховуються.

Також було відзначено втручання в електронну систему "Вибори". Коли за фактом в ОВК було опрацьовано 99,4% протоколів, на сайт ЦВК значилося, що обробленого 100% протоколів. Таким чином глава і члени ОВК (за різними даними, Коровченку були підконтрольні 15 з 19 членів ОВК) незаконно оголосили Сергія Коровченка переможцем. Його відрив від головного переслідувача Бориса Приходька склав трохи більше 100 голосів. Пізніше ці цифри змінювалися. Сьогодні картина голосування на 210 окрузі на сайті ЦВК виглядає наступним чином.

Такі витівки Коровченка і членів ОВК викликали бурю обурення серед інших кандидатів і виборців округу. Відразу чотири кандидати в народні депутати звинуватили Сергія Коровченка в тому, що він переміг на виборах за допомогою фальсифікацій! Самовисуванець Борис Приходько, представник "Слуги народу" Дмитро Пахомов, "Європейської Солідарності" Василь Малик і "Сили і честі" Віталій Лічман вийшли на спільну прес-конференцію з вимогою переглянути підсумки підрахунку голосів .

Чотирьох найбільш рейтингових кандидатів підтримали жителі Прилук та Чернігова, вийшовши на пікети з вимогою провести перерахунок голосів.

Коровченко і голова ОВК Оксана Соколовська всіляко намагалися уникнути перерахунку голосів, відзначають регіональні ЗМІ. Очевидно, Коровченко розумів, що якщо буде перерахунок голосів, то депутатом йому не бути. Те, як він опирався перерахунку, можна побачити на відео.

ЗЛОЧИН І КАРА

Так як на 210 виборчому окрузі досі не можуть встановити результати, суперечка вже перейшла у судову площину. Кандидат в народні депутати Борис Приходько звернувся до суду. З огляду на вищенаведені факти порушень, Чернігівський окружний адміністративний суд зобов'язав ОВК здійснити перерахунок голосів на 33 ДВК. Але це рішення не було виконано, тому що Сергій Коровченко його оскаржив в апеляційній інстанції.

Як наслідок, 3 серпня 2019 року Шостий апеляційний адміністративний суд, розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОВК і кандидата Коровченка, вирішив не скасовувати рішення Чернігівського окружного адміністративного суду, а навпаки виніс рішення зобов'язати ОВК № 210 провести перерахунок на 34 виборчих дільницях. Також відомо, що ЦВК 31 липня ухвалила рішення замінити деяких членів ОВК 210.

Відомо, що перерахунок голосів також не виявив переможця по 210 округу. ОВК № 210 в строк не подала протокол перерахунку голосів в ЦВК. У свою чергу, Борис Приходько не має наміру здаватися і продовжує відстоювати свої права в суді, вимагаючи скасування результатів голосування по одному дільничному виборчій дільниці. Це цілком може призвести до повторної процедури виборів на даному окрузі. У будь-якому випадку, ситуація на сьогоднішній день залежить від рішення Феміди. ЦВК зайняла вичікувальну позицію, не оголошуючи офіційно переможця виборчих перегонів.

Ця виборча вакханалія повинна стати повчальною для новообраного президента Володимира Зеленського. Йому було кинуто відвертий виклик, коли досвідчені корупціонери і сепаратисти завдяки незліченним фінансовим можливостям спробували відібрати перемогу у його партійця і інших більш рейтингових кандидатів. Сподіваємося, що напередодні місцевих виборів командою "Зе" будуть зроблені правильні висновки.

На цьому історія не закінчується. За нашими даними, Національна поліція України угледіла в діях Оксани Соколовської склад злочину та 1 серпня внесла дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань по №12019270210001079, відкривши провадження у ч.4 ст.158 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до десяти років.

Також не варто розслаблятися і Сергію Коровченку, який, за деякими даними, вже шукає шляхи відходу за кордон. Завдання правоохоронців – не допустити цього. Відомо, що крім кримінальних проваджень в СБУ і ДБР, щодо Коровченка розслідується ряд інших кримінальних проваджень.

Оскільки правоохоронні органи затягували розслідування кримінального провадження "про здачу Криму" Коровченко, сьогодні, коли справа потрапила до слідчих ДБР, є надія, що ввона буде розслідувана належним чином, а винні понесуть заслужене покарання. Наші журналісти будуть пильно стежити за розвитком подій в цих резонансних провадженнях.

Далі буде…

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