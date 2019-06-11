Українців цинічно "розводять" у супермаркетах: як не втратити гроші

Українців масово обдурюють у супермаркетах. Нас обважують, нав'язують непотрібні акційні товари, встановлюють фейкові знижки. Фахівці не радять купувати продукти у нарізаному вигляді, також не варто "вестися" на невисоку ціну рибних товарів на льоду.

Детальніше про афери супермаркетів — у матеріалі OBOZREVATEL.

Товари зважують разом із упаковкою

Один із головних способів обману довірливих покупців, звісно, обважування. Киянин Андрій Коваленко розповів OBOZREVATEL історію, як він в одній відомій мережі купував сирокопчену ковбасу.

"Я не люблю стояти у чергах і зазвичай беру вже упаковану у плівку ковбасу з цінником. Але тут треба було її нарізати, бо брав у офіс, ми там відзначали свято. Вибрав половину палиці, вже упакована, на ціннику написано 350 грамів і ціна 72 грн 45 коп. Іду до продавця і прошу нарізати. Жінка пручається, мовляв, у них не прийнято нарізати вже упаковану ковбасу. Але потім погодилася", — зазначив Коваленко.

Товар зважують із упаковкою

І тільки на касі чоловік звернув увагу, що ціна на ковбасу вже у нарізаному вигляді раптом стала меншою. "Там різниця була невелика, десь 4-5 грн. Але сам факт! Виходить, вони нас обважують, додають вагу в упаковки", — обурюється покупець.

Жителька Одеси Світлана Воронова підтверджує такий спосіб. "Я вже ніколи нічого нарізаного не беру. Вперше обпеклася на сирі. Купила вже нарізаний, а вдома вирішила зважити. Різниця була у 15 гр. Судячи з усього, вони зважують сир вже на підкладці і загорнутий у товстий шар поліетилену", — каже Світлана.

Голова Спілки споживачів Максим Несміянов пояснює — дійсно, в магазинах іноді вага товару рахується разом із тарою. Та й просто може зустрітися недовага, наприклад, у ковбасі, що лежить на вітрині вже із цінником.

"Ковбаса раптом може "усохнути" на 100 гр. І якщо це дорогий продукт, наприклад, за ціною 500 грн, то різниця буде пристойною — 100 гривень", — заявив OBOZREVATEL Несміянов.

У магазинах обважують

Спеціально перемішують цінники

Ще один зі способів обману покупців, це коли у холодильнику або на вітринах щільно лежать багато продуктів, а цінники над ними перемішані.

"Я звернула увагу, коли купувала готові пельмені. Неможливо зрозуміти, скільки коштує упаковка, бо цінники написані дуже дрібно і розібрати, до якого товару вони відносяться — навіть в окулярах неможливо. Фірма ж одна, а відрізняється хіба що якимись додатковими добавками. В результаті береш завжди дорожчу пачку, ніж хотілося б", — скаржиться OBOZREVATEL киянка Вікторія Чорна.

Така сама історія із замороженими морепродуктами, овочевими сумішами.

Цінники спеціально перемішують

Як розповіла одна з продавчинь, яка давно працює у супермаркетах, часто все це робиться навмисно.

"Нас старші продавці так вчать робити, щоб покупці обирали дорожчий товар. Чим більше продамо, тим вищий шанс отримати премію. А що стосується обважень на упакованих продуктах, так це поширена практика. Таким чином магазин компенсує свої втрати на зіпсованому або простроченому товарі" , — визнається в бесіді з нами продавчиня.

Ой, ковбаса впала

Самі покупці радять бути уважними на касі. Особливо якщо ви купуєте багато різного товару, то спритні касири можуть обдурити на пристойну суму.

"Я робив недільні покупки в одному з найбільших наших супермаркетів. Набрав всього потроху, зокрема і мою улюблену суху ковбасу. На касі працівниця так швидко пікає товари, що я ледве встигав все складати в пакети. Вона називає суму, і тут я дивлюся в пакет, а моєї ковбаси немає. Запитую, де? І тут вона дістає її з-під каси. "Ой, упала", — каже. Це вона після сканування типу кладе її у прозорий пакетик і ненавмисно ховає під прилавок", — обурився житель Київської області Костянтин Симоненко.

Супермаркет

Фахівці взагалі рекомендують уважно перевіряти чек, не відходячи від каси.

"Улюблене заняття менеджерів супермаркетів — обманювати з акціями. Навіть якщо товар лежить на спеціальній полиці з товарами зі знижками, це ще не означає, що акція на нього не закінчилася. Якщо ви у чеку побачите, що ціна не відповідає акційній, то вам просто скажуть, що забули товар прибрати. Так що обов'язково дивіться у чек", — радить OBOZREVATEL досвідчена продавчиня маркету.

"Акції — це взагалі річ дуже сумнівна. Вам пропонують два товари за ціною одного. Наприклад, засіб для чищення скла і видалення жиру на кухні. Але другий засіб просто не працює і вже давно на складі його надлишок, бо люди не беруть. Тобто ви берете абсолютно непотрібну річ, а потрібна пляшечка йде за звичайною ціною. Так навіщо вам вдома зайві пляшечки?", — розповідає нам маркетолог Святослав Підгорець.

Будьте уважні з акціями

Лід за ціною риби

Крім того, в супермаркетах часто "обтяжують" м'ясо і рибу водою.

"В одному маркеті почали продавати м'ясо за відносно нормальною ціною. І я із задоволенням його брала, поки не звернула увагу на одну дивну річ. Щойно починаєш розморожувати цей шматок, то з нього натікає багато червоної рідини. А якось купила таке саме м'ясо на ринку, так воно було практично сухим. Мабуть, дешеве м'ясо в магазині добре напхали водою, щоби збільшити його вагу", — каже жителька Харкова Олеся.

А як стверджують експерти, якщо риба продається у льоду, то в ціні вартість води становитиме дві третини.

"Проблема в тому, що кількість льоду на рибі ніде не регламентується. Тому продавці додають води до риби, це ж заробіток. Та сама історія з креветками. Вони досить дорогі, по 200-300 грн, а третину може скласти вода", — стверджує Підгорець.

Що стосується курячого фаршу, то тут теж своя хитрість. "Я ніколи в магазині не купую курячий фарш. Не вірте, якщо вам кажуть, що він зроблений з чистого філе. До нього входять шкіра курки, м'ясо зі спинки, з гомілки — все, що не продається. У результаті ви купуєте жирний і неякісний продукт", — запевняє маркетолог.

Також у літній сезон не варто купувати і свіжі ягоди в упаковці. Полуниця, наприклад, псується швидко. І найлегший спосіб її збути — укласти на дно кошика або пластикової коробочки вже підгнилі ягоди. Краще купити свіжий продукт на вагу, щоб бачити, що берете.

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