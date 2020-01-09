"Як на Донбасі": у катастрофі МАУ в Ірані знайшли схожість із МН17

Після аварії в Тегерані літака Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" Росія розпочала інформаційну кампанію, щоб зняти зі свого союзника Ірану можливу відповідальність.

Про це заявив у ефірі ObozTV заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко. Експерт провів паралель між аварією судна МАУ і ліквідацією на Донбасі Boeing MH17 малайзійських авіаліній.

"Деякі іранські ЗМІ в проміжку між тим, як заявили про ракетні удари, і до того, як з'явилася інформація про авіакатастрофу з українським літаком, говорили, що був збитий якийсь американський літак. Фактично те ж саме було на Донбасі, коли "спалилися" представники незаконних збройних формувань, які заявили, що збили український військовий літак", – заявив він.

Водночас Петренко вважає, що Іран на тлі конфлікту із США не йшов би на додаткове загострення з міжнародною спільнотою, цілеспрямовано збиваючи пасажирський літак. На його думку, якщо це й трапилося, то, ймовірно, випадково.

"Я не відкидаю варіант, що це було випадкове збиття літака. Тим паче, що вкидується інформація про нібито зовнішні пошкодження на крилах і фюзеляжі лайнера, які показують, що нібито це було від вибуху або від обстрілів. Хоча цим чомусь дуже активно займаються саме російські Telegram-канали. Переконують, що нібито був зовнішній вплив і судно було збите. Мені здається, що вони й надалі розігруватимуть цю політичну карту, але не проти Ірану, а проти США", – зазначив експерт.

"У підсумку росіяни, ймовірно, перестраховуються на випадок того, що це були іранські збройні сили – щоб запустити в інформаційний простір думку, що це були Сполучені Штати. Вони створюють альтернативну реальність, так само, як робили це з Boeing, коли говорили, що це українські ВПС, український "Бук", висували різні версії. Я думаю, що вони забезпечують підстрахування, яке будуть однозначно використовувати для свого союзника Ірану", – підсумував Петренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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