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9 січня • оновлено в 16:20
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"Як на Донбасі": у катастрофі МАУ в Ірані знайшли схожість із МН17

2.2т
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Після аварії в Тегерані літака Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" Росія розпочала інформаційну кампанію, щоб зняти зі свого союзника Ірану можливу відповідальність.

Про це заявив у ефірі ObozTV заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко. Експерт провів паралель між аварією судна МАУ і ліквідацією на Донбасі Boeing MH17 малайзійських авіаліній.

"Деякі іранські ЗМІ в проміжку між тим, як заявили про ракетні удари, і до того, як з'явилася інформація про авіакатастрофу з українським літаком, говорили, що був збитий якийсь американський літак. Фактично те ж саме було на Донбасі, коли "спалилися" представники незаконних збройних формувань, які заявили, що збили український військовий літак", – заявив він.

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Водночас Петренко вважає, що Іран на тлі конфлікту із США не йшов би на додаткове загострення з міжнародною спільнотою, цілеспрямовано збиваючи пасажирський літак. На його думку, якщо це й трапилося, то, ймовірно, випадково.

"Я не відкидаю варіант, що це було випадкове збиття літака. Тим паче, що вкидується інформація про нібито зовнішні пошкодження на крилах і фюзеляжі лайнера, які показують, що нібито це було від вибуху або від обстрілів. Хоча цим чомусь дуже активно займаються саме російські Telegram-канали. Переконують, що нібито був зовнішній вплив і судно було збите. Мені здається, що вони й надалі розігруватимуть цю політичну карту, але не проти Ірану, а проти США", – зазначив експерт.

"У підсумку росіяни, ймовірно, перестраховуються на випадок того, що це були іранські збройні сили – щоб запустити в інформаційний простір думку, що це були Сполучені Штати. Вони створюють альтернативну реальність, так само, як робили це з Boeing, коли говорили, що це українські ВПС, український "Бук", висували різні версії. Я думаю, що вони забезпечують підстрахування, яке будуть однозначно використовувати для свого союзника Ірану", – підсумував Петренко.

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Теми
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Богдан Петренко
Місце
Іран Тегеран
Теги
літак розбився літак Авіакатастрофа
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Пети Moщи
Пети Moщи
МН17 летел себе на 10км, пока его не попросили изменить направление и снизиться, этот взлетел и связь с ним пропала через 2 мин на высоте 2,4км, в чем сходство икспэрд?
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А где расшифровка данных с чёрных ящиков с Boeing MH17 малайзийских авиалиний эксперт не подскажет?
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3
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фил филька
фил филька
когда "попалились" представители незаконных вооруженных формирований - 100500 раз уже доказали что это фейк но упоротые продолжают упорно упираться))
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
фил филька, ну так "эксперт" же ...
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