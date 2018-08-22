Якби не Майдан: журналістка розкрила плани Росії щодо Криму

Оприлюднені нові докази свідчать про те, що Росія готувалася до анексії Криму ще у 2013 році. І якби не Революція Гідності, РФ могла б отримати півострів в "умовно законний" спосіб.

Про це у ефірі ОbozTV заявила журналістка Лариса Волошина. За її словами, Кремль зміг би дотиснути Віктора Януковича і, наприклад, орендувати Крим на сто років.

"В той час, коли у Києві проросійська влада, коли немає жодних проблем, а Україна продовжила договір щодо Криму про розташування там баз Чорноморського флоту - в цей час Росія вже визначила дату для анексії Кримського півострова", - уточнила Волошина.

"Від цього врятував Майдан, врятував порив українського народу до свободи і проти свавілля президента, який вирішує долю України і її фактичну незалежність. Інакше ми могли б дійсно, насправді втратити Крим", - пояснила вона.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як Росія знищує найглибше озеро Криму.

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