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Якби не Майдан: журналістка розкрила плани Росії щодо Криму

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Оприлюднені нові докази свідчать про те, що Росія готувалася до анексії Криму ще у 2013 році. І якби не Революція Гідності, РФ могла б отримати півострів в "умовно законний" спосіб.

Про це у ефірі ОbozTV заявила журналістка Лариса Волошина. За її словами, Кремль зміг би дотиснути Віктора Януковича і, наприклад, орендувати Крим на сто років.

"В той час, коли у Києві проросійська влада, коли немає жодних проблем, а Україна продовжила договір щодо Криму про розташування там баз Чорноморського флоту - в цей час Росія вже визначила дату для анексії Кримського півострова", - уточнила Волошина.

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"Від цього врятував Майдан, врятував порив українського народу до свободи і проти свавілля президента, який вирішує долю України і її фактичну незалежність. Інакше ми могли б дійсно, насправді втратити Крим", - пояснила вона.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як Росія знищує найглибше озеро Криму.

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Теми
Російсько-український конфліктєвромайданПряма трансляціяЕфіри Oboz TVанексія Криму
Особа
Лариса Волошина
Місце
УкраїнаСімферополь
Об'єкти
КримРеволюція Гідності
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Igraev Alex
Igraev Alex
Кому как не Волошиной знать о планах Кремля)
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
какие вы ебанутые. и самое интересное что это на долго, правы поляки когда вас назвали тупой скот, замутили майдан за миллиарды. а этим папуасам дали копейки, и золотые горы. и что в итоге? земли потеряли, войну развязали, стали самыми нищими. и что? так вот как свобода делается.
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
как там Порошенко сказал с своём МОЩНОМ выступлении? "поработить разум"?! так вот о разуме - разум Волошиной уже порабощен, али это она пытается поработить?
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