28 травня Forbes Ukraine опублікував список найбагатших українців, у якому з'явився Петро Порошенко.

Що викликало питання, адже рівно рік тому Bloomberg повідомляв про те, що Порошенко втратив статус мільярдера. І сталося ще у 2014 році. Загалом, його капітал скоротився на 40%.

У своєму квітневому рейтингу глобальний Forbes нарахував в Україні сім доларових мільярдерів, і серед них теж було відсутнє прізвище Порошенка.

Більше того, ще в обід 29 травня прізвища Порошенка не було на сайті Forbes, воно з'явилося там лише під вечір.

Отже, Порошенко не був мільярдером ні півроку тому, ні місяць тому, ні тиждень тому, ні два дні тому. Він став ним з моменту поновлення виходу Forbes Ukraine, перший номер якого як раз і ознаменувався цим "найбагатшим" рейтингом.

Абсурдність ситуації ще й в тому, що за логікою його авторів, Порошенко "піднявся" саме в час глобальної економічної кризи, локдауну, викликаного карантином тощо.

Очевидно, що цій команді вдалося переконати головний офіс Forbes у правдивості своїх даних.

Що це за люди?

Володимир Федорин, керівник українського Forbes, є відкритим прихильником нинішньої влади.

Ще під час виборів він активно займався промоцією цієї команди, беручи інтерв'ю у Разумкова та інших її представників. Тоді як самого Зеленського на той момент щільно захищали від контактів з пресою.

Федорин має тривалу історію стосунків з Саакашвілі, який віднедавна таки отримав посаду від Зеленського. Він входив до Політради "Руху нових сил".

Видавцем Forbes Ukraine є ТОВ “УЯВи!”, контрольна частка у якому належить бізнесмену Артуру Гранцу. Якого у ЗМІ пов'язують з народним депутатом Андрієм Іванчуком, який входить до провладної депутатської групи "Довіра".

Чому всі ці факти в сумі дають підстави вважати, що Forbes Ukraine веде якусь непорядну гру?

Ще до скандального призначення Саакашвілі, яке вартувало Україні добрих стосунків з Грузією припускалося, що головною метою такого кроку є з одного боку пожвавлення інформаційного тла, бо Зеленський стає нудним. А з іншого - що Саакашвілі і його команда будуть використані як торпеда проти Порошенка.

Самому Зеленському на руку те, щоб говорили не про його кортежі як у Кадирова, а про мільярд Порошенка.

Крім того, попри достатньо високі електоральні показники, динаміка рейтингу Зеленського і "слуг народу" - від'ємна. Тоді як партія Порошенка росте, а сам він під час пандемії зробив достатньо багато для допомоги лікарням, медикам та просто громадянам, щоб це теж було оцінено українцями.

Тому знову треба назвати його мільярдером. Оживити ці рефлекси ненависті до успішних, на яких нинішні владоможці будують свою політичну біографію, самі при цьому не жебракуючи.

Таке карколомне зростання фінансових показників однієї людини, яка є лідером опозиції, є в будь-якому випадку сумнівним і може виявитися результатом маніпуляції з цифрами.

Forbes – це світовий бренд, але ми вже маємо прецеденти, коли переслідуючи свої поточні інтереси, особливо пов'язані з ненавистю до Петра Порошенка, "нові обличчя" і наближені до них спікери не нехтують нічим. В тому числі і псуванням іміджу України на глобальному рівні.

Перед перезапуском в Україні у Forbes був вибір. Редактором відновленого українського видання могла стати колишня заступник головного редактора Kyiv Post і виконавча директорка "Громадського Телебачення" Катерина Горчинська, людина з бездоганною репутацією у журналістських колах. Але цей вибір чомусь пав на відверто політично заангажованого Федорина, який входить до фан-клубу Саакашвілі.

Слід згадати, що робота Forbes в Україні вже супроводжувалася скандалами і відкликанням ліцензії. Схоже, там вирішили наступити на тієї граблі.