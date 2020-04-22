Лікарня у Кременчуці стала розсадником коронавірусу: керівництво приховує правду, а медики інфіковуються десятками

Скандал через коронавірус спалахнув у Кременчуці на Полтавщині. Це місто сьогодні є першим в області за кількістю хворих. Згідно з останніми даними, тут виявлено 55 інфікованих, тоді як у Кременчуцькому районі – 24.

І що найсумніше, із 55 випадків зараження у Кременчуці 30 припадає на медиків.

Детальніше про ситуацію в матеріалі OBOZREVATEL.

Приховують дані про хворих медиків

У міській раді Кременчука підозрюють, що справжнім розсадником коронавірусу стала Центральна районна лікарня, яка не підзвітна місту, а перебуває під керівництвом Кременчуцької районної ради.

У лікарні Кременчуцького району захворіли медики kremenchuk-crl.pl.ua

"Ми просимо директора лікарні повідомити дані про хворих на коронавірус. Особливо про медиків. Розумієте, лікарня районна, але розташована у Кременчуці, і багато працівників живе у нашому місті. Вони тут контактують з іншими людьми. Ми повинні знати їх, з'ясувати їхній стан здоров'я, встановити їхні контакти, провести дезінфекцію. Але директорка Марія Ігнатчук усе приховує. Вона по телефону обіцяє, що ось-ось надасть список, але нічого не робить. І щоразу називає різні цифри – то 69 медиків, то 79, а то взагалі 90", – розповіла нам пані віцемер Кременчука Ольга Усанова.

Дві третини медиків на самоізоляції

У самій лікарні кажуть, що не зобов'язані надавати такі дані міській раді.

"Ми зараз цю інформацію готуємо, хоча за жодним законом не зобов'язані цього робити", – повідомив заступник директора ЦРЛ Василь Олексієнко.

Дві третини медиків перебувають на самоізоляції kremenchuk-crl.pl.ua

За словами Алексєєнка, в лікарні дійсно багато медиків заразилися коронавірусом. "Точну цифру я вам назвати не готовий. Скажімо так, це дві третини медперсоналу. Серед них важких немає. Хвороба проходить без клініки. Всі вони перебувають на самоізоляції", – каже заступник директора.

Якщо врахувати, що в лікарні, згідно зі звітом за минулий рік, працює 60 лікарів та 127 представників середнього медперсоналу, то цифра виходить чимала – майже 125 осіб!

"Так багато, бо ми робимо тести, ретельно і якісно", – запевняє Олексієнко. Також він каже, що лікарня забезпечена захисними засобами по мінімуму. Є костюми, окуляри, бахіли, шапочки, маски.

У лікарні пояснюють ситуацію тим, що проводять багато тестів працівникам kremenchuk-crl.pl.ua

Люди телефонують і розповідають про хвороби

За словами пані віцемера Ольги Усанової, їм довелося навіть зробити оголошення і попросити всіх, хто лікувався в цій лікарні, звернутися до них на гарячу лінію.

"Уже надійшло багато дзвінків і здебільшого це медики. Вони дають свої дані", – каже чиновниця.

До речі, частина пацієнтів ЦРЛ знову звертається по медичну допомогу. Незважаючи на те, що вони пройшли лікування, у них є проблеми зі здоров'ям. Тепер ними займається міська лікарня Кременчука.

Зараз ЦРЛ практично не працює. Сюди не приймають нових пацієнтів, а сама будівля по периметру обгороджена стрічкою. Там чергує Нацгвардія та поліція.