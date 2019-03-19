"Як ковток повітря!" У Криму яскраво провчили окупантів

В окупованому Російською Федерацією Криму помітили чоловіка у формі української збірної.

"Керч, дрібниці в окупації зовсім не дрібниця", - написав блогер RoksolanaToday&Крим на сторінці в Twitter, опублікувавши пост: "Пройшов сивочолий чоловік у новісінькій формі олімпійської збірної України – зліва на руці – прапор, праворуч – герб, на спині – Ukraine".

"Хтось не зрозуміє, про що це. Але для нас в окупації навіть поєднання цих двох кольорів – це як ковток чистого повітря", - додали коментатори.

24 канал

Керч

дрібниці в окупації зовсім не дрібниця pic.twitter.com/xPI9Ayy5U3 - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 18 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росії ткнули носом у підлі хитрощі через окупацію Криму.

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