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"Як ковток повітря!" У Криму яскраво провчили окупантів

2.5тЧитати матеріал російською

В окупованому Російською Федерацією Криму помітили чоловіка у формі української збірної.

"Керч, дрібниці в окупації зовсім не дрібниця", - написав блогер RoksolanaToday&Крим на сторінці в Twitter, опублікувавши пост: "Пройшов сивочолий чоловік у новісінькій формі олімпійської збірної України – зліва на руці – прапор, праворуч – герб, на спині – Ukraine".

"Хтось не зрозуміє, про що це. Але для нас в окупації навіть поєднання цих двох кольорів – це як ковток чистого повітря", - додали коментатори.

"Як ковток повітря!" У Криму яскраво провчили окупантів

24 канал

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"Як ковток повітря!" У Криму яскраво провчили окупантів

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росії ткнули носом у підлі хитрощі через окупацію Криму.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
До слёз) Вот это пэрэмоха)))
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Putin Serjio
Putin Serjio
Теперь Крым точно вернётся
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Ball Yuriy
Ball Yuriy
Putin Serjio, ... троль, правильно говорити не " точно вернеться", а "точно вертається". І так кожен день, як сонячний круг і небо навкруг.
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Вот нововтьс так новость. Холы настолько ничтожны что не гнушаются такую чушь писать. Крым более холятским уже не будет.
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