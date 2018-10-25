''Як із Гітлером'': топ-пропагандиста Кремля розлютила престижна премія Сенцову

Ведучий пропагандист Кремля Володимир Соловйов порівняв нагородження українського режисера Олега Сенцова престижною премією "За свободу думки" імені академіка Сахарова з визнанням Європою німецького диктатора Адольфа Гітлера перед війною.

Скандальну заяву він зробив у інтерв'ю "Федеральному агентству новин", додавши, що не здивований рішенням Європарламенту, бо це робиться "на зло Росії".

"Я б здивувався, якби йому не дали нагороду. Той факт, що багато рішень зараз приймаються на зло Росії та для того, щоб висловити свою солідарність з Україною, очевидний", — сказав пропагандист.

За словами Соловйова, тепер Росія може залишити склад Ради Європи та її структур, про що неодноразово вже говорили у Кремлі.

"Це особливість західної психології. Хочу нагадати, як перед війною Адольф Гітлер відомими журналами визнавався людиною року. Хочу нагадати, що Європа відома не те щоб своїми подвійними стандартами, а скоріше переконаністю в тому, що у неї є право судити. Щоправда, потім чомусь суд історії виносить зовсім інші вердикти. Але для нас питання формулюється по-іншому: а що нам робити в цьому парламенті і навіщо нам перебувати серед цих людей", — сказав пропагандист Кремля.

Він додав, що це тільки підштовхне Росію "до усвідомленого вибору і виходу" з Ради Європи та її інститутів. "Включаючи Європейський суд з прав людини".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 жовтня Європейський парламент прийняв офіційне рішення про вручення премії Сахарова Олегу Сенцову.

Така нагорода видається за досягнення у сферах: захист прав меншин; повага до норм міжнародного права; розвиток демократії та відстоювання верховенства закону, а також захист прав і свобод людини, зокрема права на свободу слова.

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