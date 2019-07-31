Як готували вбивство Гандзюк: скандальне відео

У річницю нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк журналісти опублікували відео-реконструкцію підготовки до злочину, засновану на офіційних свідченнях засуджених.

Сюжет оприлюднений на YouTube-каналі "Слідство.Інфо" (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).

У ньому йдеться, що в липні 2018 року організатор нападу Сергій Торбін отримав замовлення від раніше судимого за вбивство Олексія Левіна, побити чи облити кислотою Гандзюк.

Катерина Гандзюк 24 канал

За 18 днів до нападу Торбін попросив зробити це чотирьох чоловіків з підрозділу розвідки, якими він командував під час війни на сході України. Він пояснив таку задачу поганим ставленням Гандзюк до АТОшників, а також пообіцяв заплатити.

"Так що подумайте. Тому що це баба", - звернувся він до них. На що йому відповіли: "Так все гуд, відпрацюємо". Після чого Торбін показав підопічним, як виглядає Гандзюк.

Повідомляється, що відома своєю критикою корупціонерів Гандзюк на той момент працювала радницею мера Херсона, тому щодня їздила до міськради. Виконавці повинні були послідувати за жінкою, щоб дізнатися, де вона живе, однак скоро вони втратили її авто.

За 12 днів до нападу роздратований Торбін взяв адресу активістки у Левіна, а далі передав її виконавцям. Злочинці з'ясували, що Гандзюк на роботу возить водій.

Торбін наказав їм купити нові телефони і користуватися тільки ними під час нападу і підготовки до нього.

У той же час вони продовжили спостереження, підбираючи момент для нападу, але одного разу їх помітила сусідка Гандзюк. Вони злякалися і вирішили, що побити Катерину без зайвих очей не вийде, після чого перейшли до плану "Б" - облити її кислотою.

За 5 днів до нападу вони всі разом поїхали в Каховку, яка в 90 кілометрах від Херсона, де купили сірчану кислоту.

За словами виконавців, саме Торбін розподіляв, хто і що буде робити під час нападу. Водієм призначив Васяновича, Вишневський мав стежити за виходом Гандзюк і передати сигнал Грабчуку, який і повинен був вилити кислоту на активістку.

У день нападу 31 липня 2018 року біля 8:15 Вишневський помітив службовий автомобіль активістки, про що повідомив Грабчуку. Коли Гандзюк підходила до авто, Грабчук підбіг і вилив на неї кислоту.

Всі виконавці зникли з місця злочину різними шляхами і позбулися спеціальних мобільних телефонів. Пізніше всі зустрілися в будинку поблизу Херсона, де разом жили.

Катерина Гандзюк з опіками 40% тіла була доставлена в реанімацію.

Через 4 дні після нападу виконавці отримали гроші за напад - кожному по 500 доларів. Зокрема, Вишневський, купив за ці гроші новий одяг.

Коли через кілька днів поліція опублікувала відео з Каховки, де купували кислоту, виконавці домовилися про зустріч.

Торбін зібрав усіх на Дніпропетровщині, на базі батальйону, де вони всі разом колись служили. Він наказав їм мовчати. Незабаром на цю базу прилетіли правоохоронці. Вишневського і Горбунова затримали.

Через 17 днів після нападу Торбін разом з виконавцем Васяновичем роблять спробу втекти. Для цього вони приїжджають додому до Ігоря Павловського, помічника народного депутата, відомого в Херсоні своїми зв'язками з правоохоронцями.

"Вибач, що я його сюди привів із собою, але обставини такі ...", - звернувся Торбін до Павловського. На що той відповів: "Нічого, він вже свій".

Згодом Павловського будуть підозрювати в співучасті в організації вбивства, тому саме до нього приїхав Торбін за грошима для втечі. Туди також приїхав і Олексій Левін, який безпосередньо замовляв напад на Гандзюк. Він привіз 2000 доларів.

Торбіна і Васяновича затримали в той же вечір на автовокзалі Херсона.

Катерина Гандзюк померла через три місяці, після нападу. Її організм не впорався з важкими опіками.

Організатора нападу Сергія Торбіна засудили до 6,5 років ув'язнення

Микита Грабчук, який виливав кислоту, отримав 6 років

В'ячеслав Вишневський, той, хто віддав сигнал обливати, і Володимир Васянович, той, хто привіз виконавців на місце нападу, отримали по 4 роки

Віктор Горбунов, який купив кислоту - 3 роки

Ігор Павловський на свободі, справа проти нього передана до суду

Олексій Левін, якого вважають замовником, втік з України

Журналісти відзначають, що через рік після нападу на Гандзюк правоохоронці так і не назвали замовників вбивства, не технічних, а тих, хто був безпосередньо зацікавлений, щоб активістка припинила свою діяльність.

Як писав OBOZREVATEL:

31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив Гандзюк сірчаною кислотою. Напад стався біля будинку, де жила активістка.

Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада 2018 року померла в лікарні через обрив тромбу.

Спочатку кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.

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