"Як Гітлер перед смертю": в мережі порівняли появу Зеленського і Путіна в Парижі

У мережі порівняли появу Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Парижі на "Нормандському саміті".

Фото автомобілей глав держав опублікував на своїй сторінці в Twitter американський журналіст Алек Лун.

У мережі порівняли появу Зеленського і Путіна в Парижі Україна.ру

Примітно, що Путін приїхав до Єлисейського палацу в своєму броньованому лімузині Aurus Senat, який спеціально прилетів з Росії. Зеленський прибув в мінівені Renault.

У мережі порівняли машини Зеленського і Путіна Twitter Alec Luhn

Автомобіль Зеленського Twitter Alec Luhn

Автомобіль Путіна Twitter Alec Luhn

"Як у Гітлера перед смертю" - так назвали підхід Путіна до президента Франції. "Вправа N1 "Підхід до Макрона" 1:0 на користь Зеленського", - жартують в мережі.

Вправа N1 "Підхід до Макрона"

1: 0 На користь Зеленського

Хода путина, як у Гітлера перед смертю (див. К / ф "Визволення") pic.twitter.com/RkpHtXOujF - ℳγr🌐tvorets.center 🇺🇦 (@myrotvorets_) December 9, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У понеділок, 9 грудня, в Парижі заплановані переговори по Україні в рамках "нормандської зустрічі".

6 грудня Володимир Зеленський виступив в прямому ефірі на політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", де розповів про свої плани на саміті.

Стало відомо, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмайера".

8 грудня, в Парижі був озвучений остаточний графік саміту в нормандському форматі.

OBOZREVATEL зібрав все, що потрібно знати напередодні історичної події.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!