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9 грудня • оновлено в 19:23
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"Як Гітлер перед смертю": в мережі порівняли появу Зеленського і Путіна в Парижі

7.5т
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У мережі порівняли появу Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Парижі на "Нормандському саміті".

Фото автомобілей глав держав опублікував на своїй сторінці в Twitter американський журналіст Алек Лун.

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У мережі порівняли появу Зеленського і Путіна в Парижі

У мережі порівняли появу Зеленського і Путіна в Парижі

Україна.ру

Примітно, що Путін приїхав до Єлисейського палацу в своєму броньованому лімузині Aurus Senat, який спеціально прилетів з Росії. Зеленський прибув в мінівені Renault.

У мережі порівняли машини Зеленського і Путіна

У мережі порівняли машини Зеленського і Путіна

Twitter Alec Luhn

Автомобіль Зеленського

Автомобіль Зеленського

Twitter Alec Luhn

Автомобіль Путіна

Автомобіль Путіна

Twitter Alec Luhn

"Як у Гітлера перед смертю" - так назвали підхід Путіна до президента Франції. "Вправа N1 "Підхід до Макрона" 1:0 на користь Зеленського", - жартують в мережі.

"Як Гітлер перед смертю": в мережі порівняли появу Зеленського і Путіна в Парижі
"Як Гітлер перед смертю": в мережі порівняли появу Зеленського і Путіна в Парижі
"Як Гітлер перед смертю": в мережі порівняли появу Зеленського і Путіна в Парижі

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Карина Бондаренко
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Еммануель Макрон
Тег
нормандський формат
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, рогули своих не бросают?
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Не в сети сравнили а украсми делать не хер.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
При чем тут гитлер, чо к чему
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