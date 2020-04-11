"Епіцентр" епідемії: як гіпермаркети наживаються під час карантину – розслідування

Поки малі та середні підприємці втрачають кошти, а часом – навіть можливість знову стати на ноги після завершення карантину, уряд створює справжню монополію для бізнес-гігантів. На фоні заборон для українців виходити надвір окрім як за продуктами чи для вигулу домашніх улюбленців, на фоні табу навіть на короткі прогулянки у парках та скверах і жорсткого обмеження "ходити лише по двоє" – безперешкодна робота будівельних гіпермаркетів, де збираються сотні покупців, виглядає щонайменше дивно.

Про те, як великі рітейлери легковажать життям і здоров'ям українців заради надприбутків, хто їх "кришує" і чому вони переконані у власній безкарності, йдеться у новому розслідуванні журналістів проєкту "Стоп корупції".

За тиждень виповниться місяць, як в Україні діють жорсткі карантинні обмеження, спрямовані на недопущення поширення небезпечного захворювання COVID-19. І щодня карантину експерти прогнозують все гірші його наслідки для кволої української економіки.

Особливо важко ведеться в умовах карантину дрібному та середньому бізнесу. Адже з середини березня в Україні діє заборона на продаж товарів, що не входять до переліку предметів першої необхідності. Тобто бодай чогось, окрім харчів, ліків та пального. Тож всі, хто надавав якісь послуги чи продавав щось окрім цих груп товарів, наразі зазнають капітальних збитків. Прибутків вони не отримують взагалі, а от від орендної плати та податків їх ніхто не звільнив.

Ще однією проблемою для українського малого та середнього бізнесу є необхідність виплачувати відсотки за кредитами – а вони є практично в усіх підприємців. Влада ж далі обіцянок запровадження на час карантину кредитних канікул для підприємців не пішла: досі не ухвалено жодних нормативних документів, які б дозволили подібні "канікули" – все обмежилося рекомендацією Кабміну.

Тих же, хто порушує чинні заборони щодо торгівлі, очікують значні штрафи.

Але не всіх. Як стало відомо журналістам "Стоп корупції", фактично знищуючи малий бізнес, уряд одночасно став на захист олігархів – і надав можливість працювати бізнес-гігантам. Наприклад, мережі будівельних гіпермаркетів "Епіцентр", що належить колишній секретарці Київради Галини Герезі та екснардепу-регіоналу Олександру Герезі.

Так, "Епіцентр", попри наявні заборони та обмеження, під час карантину продовжив торгувати будматеріалами, прикриваючись листом за підписом прем’єр-міністра Дениса Шмигаля від 18 березня 2020 року. В цьому листі прем'єр роз'яснює, що впроваджена від 11 березня заборона не поширюється на об'єкти торгівлі засобами гігієни, виробами медичного призначення та засобами зв'язку.

Тож поки десятки тисяч підприємців змушені були закритися і залишилися без засобів до існування, "Епіцентр" сам себе прирівняв до продуктових магазинів і аптек – і наплював на заборони, і далі працюючи практично без обмежень.

Активісти та журналісти "Стоп корупції" влаштували рейд по столичних гіпермаркетах "Епіцентр" – і запевняють: у всіх них, за винятком двох, допускаються кричущі порушення, що наражають на небезпеку відвідувачів магазинів і створюють загрозу поширення коронавірусної інфекції.

"Ми побачили, що в "Епіцентрі" продають не тільки речі першої необхідності, а й побутові матеріали, будівельні матеріали. Тут продають усе. Крім того, ми отримували скарги, що в період карантину "Епіцентр" банально наживається на людях: вони продають упаковки масок по 50 штук за 850 гривень – таких самих, які, згідно даних Прозорро, ще у лютому можна було купити по 0,65-1,05 грн за штуку", – стверджують активісти "Стоп корупції".

"У країні карантин, люди не працюють, перебувають удома. Закрита величезна кількість підприємств. І постраждає не великий, а середній і малий бізнес. Бо "Епіцентр" у нас працює, хоча він не є продуктовим магазином. І "Леруа Марлен" працює. Хоча будівельні матеріали не є товарами першої необхідності", – каже правозахисниця Тетяна Ващенко.

В ході рейду по київським гіпермаркетам активісти зафіксували десятки порушень.

Зокрема, майже в усіх магазинах продовжували продавати що завгодно попри обмеження – прикриваючись тим, що всі, кого активісти бачили на касах із мішками будівельних сумішей чи шпалерами начебто робили замовлення онлайн, а в магазинах просто забирали покупки. Однак і власні спостереження "стопкорівців", і те, що їм розповідали відвідувачі магазинів, свідчило про одне: люди обирали і купували товар просто на місці – попри заборону такої торгівлі.

Не дотримуються в магазинах "Епіцентр" і власних правил. Попри розміщені на входах оголошення про недопуск до торгових приміщень людей без масок і обмеження на одночасне перебування всередині від 5 до 10 людей (залежно від кількості робочих кас) – всередині магазинів активісти одночасно бачили десятки, а то і більше сотні покупців.

Значна частина з них – без засобів індивідуального захисту. Та й про дотримання "соціальної дистанції" в 1-2 метри між людьми у чергах на касі в "Епіцентрі" не йшлося.

Всі ці порушення активісти фіксували і у магазинах компанії у Харкові, Львові, Одесі та інших містах України.

У мережі "Леруа Марлен" порушення трохи менші, але вони теж є. Зокрема, там відмовилися від практики онлайн-продажів товарів не першої необхідності – і торгують чим завгодно.

Але "Епіцентр" залишається лідером за кількістю порушень. І, за підрахунками журналістів, непогано на цьому заробить. Адже якщо у 2017 році оборот мережі склав 42 млрд грн, торік з урахуванням інфляції він міг сягнути 50 млрд – то зараз, враховуючи, що ринки та підприємці, які теж займалися продажем товарів для будівництва та ремонтів, закрилися, прибутки бізнесу подружжя Герег можуть зрости удвічі і сягнути 100 млрд грн!

Обурені виявленими порушеннями, тим, що велика торговельна мережа легковажить як вимогами державної влади, так і здоров'ям людей, активісти "Стоп корупції" почали звертатися до найрізноманітніших компетентних органів. Відреагували лише органи місцевого самоврядування у двох містах: там будівельні гіпермаркети таки закрили. У Києві ж і запит до КМДА, і спроби достукатися до влади під час пресконференцій мера Віталія Кличка виявилися безрезультатними.

Єдині, хто відреагував на свавілля у столиці – представники Держпродспоживслужби, які разом із правоохоронцями таки зафіксували низку порушень.

Активісти "Стоп корупції" також написали низку заяв до поліції, але, за їхніми словами, часом поліцейські відмовлялися фіксувати виявлені порушення.

А от поліція Київської області виявилася більш рішучою: не так давно було оприлюднено заяву відомства про намір притягнути до відповідальності власників мережі "Епіцентр": їм загрожує до 170 тисяч гривень штрафу.

Кілька днів тому активісти "Стоп корупції" надіслали листа також на ім'я прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. В ньому вони перерахували зафіксовані у мережі порушення і висунули вимогу перевірити, чи законно працюють ці будівельні гіпермаркети. А також притягти винних до відповідальності.

Але замість того, щоб зреагувати на свавілля в "Епіцентрі", Шмигаль зробив усе навпаки – і з 8 квітня дозволив працювати будівельним магазинам. Тобто легалізував можливість "Епіцентру" заробляти, наражаючи на небезпеку своїх відвідувачів.

І у "Стоп корупції" таке алогічне в умовах посилення карантинних обмежень рішення інакше ніж лобіюванням з боку зацікавлених осіб пояснити не можуть.

Розслідування журналістів "Стоп корупції" можна подивитися тут:

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