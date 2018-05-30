Як Данилюк порушив закон? Документи

Під Олександром Данилюком все сильніше хитається крісло міністра фінансів України. Судячи з усього, зважаючи на неефективність і перепалки з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, відставка глави Мінфіну не за горами.

Тому OBOZREVATEL продовжує серію публікацій про "грішки" Олександра Данилюка. У цьому матеріалі піде мова про офшори та британський паспорт скандального міністра. Про те, чому чиновник повинен був бути вже двічі люстрований, читайте тут.

Порушив закон

OBOZREVATELопублікував ексклюзивні документи, які доводять, що Данилюк не тільки не залишив свій бізнес, але ще й зберігав британський паспорт мінімум до 2015 року, порушивши закон.

Крім того, ми знайшли документи, які свідчать про те, що компанії Данилюка активно функціонували весь час, поки він будував кар'єру державного службовця. Наприклад, в 2014 році його підприємство Rurik залучило річний кредит у розмірі понад 450 тис. фунтів для операційної діяльності. До речі, згідно з документами, це єдиний дохід компанії за всі роки її існування.

При цьому в декларації про доходи за 2014 рік Данилюк не вказував інформації про отримані з-за кордону ресурси, що теж є порушенням закону і приводом для люстрації.

Немає цієї суми і в декларації 2015 року.

Під час держслужби Данилюк вказував себе громадянином Великобританії

Під час держслужби Данилюк вказував себе громадянином Великобританії

Під час держслужби Данилюк вказував себе громадянином Великобританії

Під час держслужби Данилюк вказував себе громадянином Великобританії

"Забудькуватий" міністр

Вступивши на посаду в квітні 2016 року, Данилюк відразу заявив: "Я не корупціонер. У мене немає офшорів". Тоді деякі ЗМІ вирішили перевірити чесність новоспеченого міністра. Як з'ясувалося вже на наступний день, тест чиновник не пройшов.

Наші колеги з інших видань тоді знайшли інформацію про кіпрськи компаніъ Данилюка, в яких він був директором, починаючи з 2007 року, і не залишав бізнес весь той час, що працював главою Координаційного центру і навіть пізніше, що суперечить українському законодавству, що забороняє суміщати роботу на державній посаді з веденням бізнесу.

Відразу після призначення главі Мінфіну довелося вибачатися і пояснювати, що ця "неприємність" трапилася з вини його партнерів, які нібито просто забули вивести його з керівного складу ще в 2010 році, коли він отримав першу посаду в українській владі.