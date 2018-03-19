"Як би не залякували": стало відомо, скільки кримських татар проголосували на виборах Путіна

Явка кримських татар на так звані вибори президента РФ в окупованому Криму не перевищила 10%.

За словами глави ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїра Смедляєва, загальна активність кримчан у день російських виборів також була низькою, передає "112 Україна".

"Активність кримських татар, як і передбачалося, не перевищила 10%. Як би "влада" не старалася, як би не залякувала, кримські татари гідно відреагували на так звані вибори в Криму", - заявив він.

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Смедляєв пояснив, що члени ЦВК Курултаю зафіксували завищені підсумкові цифри на виборчих дільницях, де не спостерігалася особлива активність.

Так само він повідомив про те, що між ділянками курсували автобуси з козаками і припустив, що кожне їхнє прибуття на чергову ділянку супроводжувалося вкиданням бюлетенів.

"Всі цифри притягнуті за вуха для того, щоб там нинішнє керівництво залишилося на своєму місці, у них була поставлена ​​задача явку під цифру", - упевнений Смедляєв.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в ЄС заявили про невизнання виборів Путіна в Криму.