"Як би не залякували": стало відомо, скільки кримських татар проголосували на виборах Путіна

Явка кримських татар на так звані вибори президента РФ в окупованому Криму не перевищила 10%.
За словами глави ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїра Смедляєва, загальна активність кримчан у день російських виборів також була низькою, передає "112 Україна".
"Активність кримських татар, як і передбачалося, не перевищила 10%. Як би "влада" не старалася, як би не залякувала, кримські татари гідно відреагували на так звані вибори в Криму", - заявив він.
Смедляєв пояснив, що члени ЦВК Курултаю зафіксували завищені підсумкові цифри на виборчих дільницях, де не спостерігалася особлива активність.
Так само він повідомив про те, що між ділянками курсували автобуси з козаками і припустив, що кожне їхнє прибуття на чергову ділянку супроводжувалося вкиданням бюлетенів.
"Всі цифри притягнуті за вуха для того, щоб там нинішнє керівництво залишилося на своєму місці, у них була поставлена задача явку під цифру", - упевнений Смедляєв.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше в ЄС заявили про невизнання виборів Путіна в Криму.
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